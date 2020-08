Po několika týdnech, když horečky samy odezněly, se objevila u chlapce nápadně zvětšená uzlina na krku. „Jeli jsme okamžitě do nemocnice, kde si nás nechali asi pět dní. Nic se nezjistilo. Synovi udělali testy na toxoplazmózu, protože máme doma kočky. Všechny testy ale byly negativní. Domů jsme odcházeli s běžnými antibiotiky,“ vypráví Helena Vaňková.

Stav chlapce se ani po dalších týdnech nelepšil. Se správnou diagnózou přišla nakonec obvodní lékařka maminky. „Napadla ji ptačí tuberkulóza, protože už s ní měla zkušenosti. Okamžitě nás poslala na sono krku, rentgen plic a testy na tuberkulózu,“ doplňuje.

Vzácná diagnóza

Mezi největší přenašeče ptačí tuberkulózy patří ptáci v zájmovém chovu, včetně domácí drůbeže a papoušků chovaných v bytě. Přenáší se skrze podestýlku, trus, krmivo i například na obuvi ošetřovatelů. Nákaza a přenos na člověka ale bývají poměrně vzácné, mimoplicní varianta, kterou onemocněl chlapec, je pak ještě vzácnější než zásah plic. Kde se syn nakazil, rodiče Vaňkovi dodnes netuší. Sám ještě v té době neuměl chodit a papoušky či slepice doma nemají.

Operaci bylo nutné opakovat

Léčba onemocnění je náročná, byť se jedná o onemocnění, které nositele nebolí. Malý chlapec se nevyhnul operativnímu zákroku, a to ještě předtím, než byly známy výsledky testů, na jejichž vyhodnocení se čeká dlouhých šest týdnů. Boule na krku byla totiž naplněná hnisem. Jedná se o typický příznak nákazy. To ale nebylo to nejhorší. Nemoc už začala úřadovat i jinde.

„To, co bylo venku a bylo vidět, byl zlomek toho, co bylo pod kůží. Tkáň byla napadena až k jícnu a páteři,“ popisuje maminka. Hospitalizace, během které lékaři čistili zasaženou kůži, zabrala deset dní. Ani poté nebylo vyhráno. Po dalších několika týdnech musel chlapec znovu na operační sál. Tentokrát se naštěstí jednalo jen o malý zákrok a dnes je klučina zdráv.