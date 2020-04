Nová jídelna, modernější kuchyně, lepší zázemí šaten. Nejstarší základní školu v Blansku čekají rozsáhlé úpravy. Přístavek u školy Tomáše Garrigua Masaryka v Rodkovského ulici, kde se nyní vaří a žáci obědvají, půjde po více než čtyřiceti letech k zemi. Nahradí ho nový jednopodlažní objekt umístěný ve dvoře školního areálu.

Do projektu za více než osmdesát milionů korun se mají dělníci pustit o letních prázdninách. Nová kuchyně a jídelna mají stát příští rok na podzim. „Jedná se o nákladný projekt. Přestože se aktuální opatření ohledně epidemie koronaviru rozpočtu města určitě dotknout, nemůžeme rekonstrukci školy odkládat. Je nutná,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Radnice už vyhlásila zadávací řízení na stavební firmu. Letos v rozpočtu počítá s rozsahem prací za čtyřiadvacet milionů korun. Kapacita nové jídelny přesáhne 140 míst a modernější kuchyně pak zvládne vydat 900 obědů denně. „Jednopodlažní objekt školní jídelny a kuchyně propojí s hlavní budovou spojovací krček. Žáci se do něj dostanou suchou nohou, stejně jako do školního pavilonu ve dvoře školy,“ informovala úřednice blanenského investičního odboru Leona Mazourková.

Současnou kuchyni, jídelnu a část šatem čeká demolice. Do školy se žáci a učitelé dostanou nových hlavním vchodem. Dělníci také rozšíří šatny v přízemí. Součástí rekonstrukce bude také úprava okolních ploch v areálu školy i před hlavní budovou. Sadové úpravy a přeložky inženýrských sítí. Vše má být hotovo nejpozději do dvou let.

Školu Blanenští otevírali v roce 1928. Ve městě tehdy byly tři školní budovy. Jejich kapacita však nestačila. „V červenci roku 1927 rozhodlo zastupitelstvo, že budova školy bude postavena podle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna. Celkové náklady na stavbu byly tehdy dva a půl milionu korun,“ upřesnil znalec blanenské historie Pavel Svoboda.

Nové patro přistavěli nedávno dělníci na budově základní školy v adamovské ulici Ronovská. Vznikly tam čtyři nové odborné učebny. V nich nyní pracovníci rozmisťují nábytek, pomůcky a instalují výpočetní techniku. V ostrém provozu mají být od září.

Vše stálo přibližně třicet milionů a většinu nákladů pokryly dotace. Jedna z učeben je multifunkční, další poslouží environmentální a jazykové výuce a čtvrtá je učebna praktických činností. „Nástavba zahrnuje také nezbytné zázemí, dva kabinety pro učitele a sklady pomůcek,“ upřesnila ředitelka školy Jana Burianová.