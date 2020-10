Základní umělecká škola Boskovice je bez ředitele. Od března, kdy krajská rada odvolala tehdejší ředitelku Stanislavu Matuškovou. Nyní jmenovala na její post Petra Prossera. Ten v současnosti vyučuje na základních uměleckých školách v sousedních Letovicích a Jevíčku. V Boskovicích nastoupí 1. prosince.

Rada Jihomoravského kraje jmenovala nového ředitele ZUŠ Boskovice. Od prvního prosince ji povede Petr Prosser. | Foto: Archiv Petra Prossera

„O situaci ve škole jsem věděl jen zprostředkovaně z doslechu a z médií. Na jednu stranu z toho mám lehké obavy, ale zároveň je to pro mě velká profesní výzva. Škola má podle mého obrovský potenciál a byla by škoda ho nevyužít kvůli vztahům mezi pedagogy. Myslím, že jako cizí člověk zvenčí mám šanci to urovnat tak, aby se vše zlepšilo a pracovalo se v příjemném prostředí,“ řekl Deníku Prosser.