Odvahu, zručnost i nadání prokázaly děti, které navštěvují Základní uměleckou školu v Blansku. Změnily totiž strojovnu u splavu k nepoznání. Jednalo se o projekt ve spolupráci s Povodím Moravy. „Zadání znělo: pomalovat strojovnu u splavu v Blansku, která se nachází poblíž vlakového nádraží,“ sdělila za své svěřence Eva Juračková. Na škole vyučuje právě výtvarný obor.

Žáci blanenské základní umělecké školy vyzdobili strojovnu u splavu. | Foto: se souhlasem ZUŠ Blansko

S žáky se rozhodla ozdobit strojovnu malůvkami ptáků a zvířat, kteří jsou typičtí pro vody a břehy řeky Svitavy. „Jedná se o bobry, vydry, mloky, přidal se i čáp černý nebo vážky. Nejdříve si žáci namalovali jednotlivá zvířata zvětšili, zmenšili, nalepili a vyrobili návrh. Nakreslit cokoliv na výkrese na stole, to nám jde docela dobře. Namalovat čápa v životní velikosti nebo žábu a hodně zvětšenou, to už je výzva i pro zdatné výtvarníky,“ popsala vznik díla Juračková. Jak doplnila, pomalovat zdi do výšky dvou metrů je náročné i pro starší žáky základní umělecké školy.

S výsledkem je spokojená. „Práce se nám zdařila a těšíme se na další, a to poslední strojovnu, kterou ještě ozdobíme,“ sdělila pedagožka. Kresbami ji okrášlí v nejbližších dnech.

Zdroj: Youtube

Kresby na budovu strojovny si se svými žačkami vyzkoušela již loni v říjnu. Tehdy změnily k nepoznání strojovnu na Salmově jezu, který tehdy opravovalo Povodí Moravy. „Pomalování plochy čtyřiceti metrů čtverečních bylo pro mladé výtvarníky velkou výzvou. Na žádost Povodí Moravy jsme připravili několik návrhů, z nich vybrali ten nejlepší a na jeho základě vznikl svět na břehu řeky. Na zdech se tak zabydleli ledňáčci, kachny divoké, volavky, nechybí ani stromy. Pečlivě jsme vybíraly, který druh vodního ptactva kam umístit,“ popisala tehdy práci svých svěřenkyň Eva Juračková.

Salmův jez na řece Svitavě byl vybudovaný v roce 1978 a slouží ke stabilizaci průtokových poměrů ve městě a také k odběrům vody. Lávka přes jez slouží jako spojnice severní části města se Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka.

VIDEO: Zeď u trati v Adamově hlídá obří mlok. Řízeným graffiti vyzdobí podchody

Lidé obdivují výtvarné umění ve veřejném prostoru také na koridoru v Adamově. Černé protihlukové stěny jsou už vyzdobené barevnými prvky. Na nezanedbatelné části nových ploch ve spolupráci města, železničářů a lidí z graffiti komunity vzniká řízené graffiti. Dominuje mu silueta obřího mloka. Návrh a provedení je v režii umělců ze skupiny Malujeme jinak.