Blanensko - Lidé na Blanensku ztrácejí nejčastěji klíče, mobily a peněženky. Na boskovickou radnici ale odevzdali i kvalitní okap či myš k počítači.

Ztráty a nálezy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Mnoho lidí na Blanensku si vyjde ven s klíči, ale vrátí se bez nich. Ztratí je. Klíče jednoznačně dominují ztrátám a nálezům, které se evidují na radnicích. „Máme zde přes sto padesát klíčů, dokonce i pět od aut," řekl starosta Lysic Luděk Baláč.

Podle sekretářky boskovického starosty Marcely Veselé se nejvíce klíčů najde v létě. „Hezké počasí láká na procházky více lidí, proto se ztrácí i více předmětů," vysvětlila. I v Šebetově zaznamenávají nejvíce nálezů v létě. „U nás je to především po vypuštění bazénu," řekl tamní starosta Zdeněk Čížek.

O pomyslné druhé místo ve ztracených i nalezených věcech se dělí peněženky a mobilní telefony, často i nefunkční. Dále následují šperky, kabelky, brýle, mikiny nebo čepice.

Najdou se však i kuriózní věci. „Jednou přišli policisté s tím, že jim někdo odevzdal opravdu kvalitní drahý okap, který ale byl zmačkaný. Nakonec se o něj přihlásili dva zájemci, takže policisté poté museli posuzovat, kterému majiteli patří," přidala úsměvný případ Veselá. Podle ní strážníci na radnici přibližně dvakrát ročně donesou velkou sportovní tašku, kterou najdou na lavičce. „Bývají v ní téměř všechny základní věci, které lidé potřebují k životu. Máme zde ale třeba i kola, závěsnou tyč do kuchyně, starý dětský kočárek nebo novou počítačovou myš," dodala.

I v Šebetově měli raritu. „Jeden pán se mi ozval, že ztratil na koupališti zásnubní prstýnek a že si ho družka bez něj nevezme. Na podzim jsem tedy velice opatrně prohledával koupaliště, které bylo krátce před vypuštěním. Prstýnek jsem našel a šťastný majitel se mohl oženit," svěřil se starosta Zdeněk Čížek.

Nalezené věci nosí nejčastěji lidé z obcí. Například v Boskovicích úzce spolupracují také s městskou a státní policií. Objevené věci jim lidé přináší buď osobně, nebo je dají do schránek důvěry. Policisté je pak předají na radnici.

Rozhlas i internet

O nalezených věcech se lidé dozví více způsoby. V Boskovicích je průběžné zveřejňován seznam všech předmětů na internetových stránkách města, navíc jej ještě vyvěšují na úřední desce. V Blansku informují obyvatele jednou měsíčně pomocí zpravodaje. V Lysicích a Kunštátu hlásí nálezy pomocí rozhlasu, v Lysicích je navíc občas vyvěsí na internetové stránky obce. V Šebetově předměty vyfotí a vyvěsí na informační tabuli.

Peněženky a mobilní telefony se poměrně často majitelům vrátí. Pomůžou kontakty v dokladech nebo adresář v mobilu. V Boskovicích však kvůli možnému zneužití občanských a řidičských průkazů tyto doklady zabavují. Jejich majitel si pak vyřídí nové.

Věci na své majitele čekají většinou dvanáct měsíců. „Nálezy necháváme uložené rok. Pokud se nikdo nepřihlásí, tak se zlikvidují," sdělil kunštátský starosta Zdeněk Wetter. Stejnou dobu vyčkávají i na městském úřadě v Boskovicích. „Všechny nálezy evidujeme pomocí protokolu a čísla. Za poslední půlrok jich máme pětatřicet. Pokud se o věc nikdo nepřihlásí, jedná o ní rada města. Když usoudí, že předmět není dále užitečný, na řadu přijde komise, která posoudí, zda se věc vyhodí, nebo ne. Například použitelné kolo dáváme do azylového domu dětem," vysvětlila Veselá s tím, že pokud se nikdo nepřihlásí o nalezené peníze, tak přijdou do městské pokladny.

V Blansku nechávají věci uložené půl roku. „Lidé nám sem předměty nosí poměrně často, většinou každý týden. Za posledních šest měsíců jich donesli čtyřiatřicet. Schraňujeme je půl roku a poté je dáme do sběrných surovin nebo je zlikvidujeme. Co se dá prodat, to prodáme, a peníze připadnou městu," popsala pracovnice odboru hospodářské správy Hana Kolmačková.

Starosta Lysic Luděk Baláč má zkušenost s tím, že pokud si majitel pro věc nepřijde do tří měsíců, už tak většinou neudělá nikdy. „Přesto věci nevyhazujeme, kdyby si pro ně přišel vlastník náhodou později. Máme zde přibližně padesát předmětů," dodal.

KRISTÝNA ŽIVNÁ