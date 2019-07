Nyní pozemky o výměře zhruba tři hektary od příbuzných Josefa Dolanského koupil bořitovský podnikatel Leoš Svoboda. Chce na nich postupně vybudovat přírodní volnočasový areál. „V budoucnu by ho mohli na různá soustředění a trénink využívat například dobrovolní hasiči, atleti, cyklisté nebo různé zájmové skupiny. Toto místo mi učarovalo svou minulostí. Chci zachovat jeho přírodní ráz a obnovit ho,“ tvrdí Svoboda.

Zatím se pustil do čištění bazénu a prořezávky náletů. Chystá se také postupně obnovit tamní zanesený rybník. V plánu má časem v této lokalitě vybudovat posilovnu pod širým nebem, lanové centrum a terénní trasy pro cyklisty. „Za první republiky se tady hrálo divadlo. Proč ho neobnovit. Bylo by to skvělé, mít tu přes léto na pódiu nějaké kulturní akce. Klidně divadla a koncerty. Nechci ale nic velkého a komerčního. Spíš bych chtěl zapojit lokální soubory a kapely,“ dodává Svoboda.

Podle advokáta a badatele Viléma Fránka se v této lokalitě scházela v minulosti společenská elita. „V letním sídle Dolanského se scházely politické špičky a známí lidé ze společnosti. Z vyprávění se traduje, že odtud prchali z protektorátu vlakem někteří politici před nacisty. Já už to místo pamatuji jako kluk zpustlé. Chodili jsme tam na výpravy,“ poznamenal Fránek.