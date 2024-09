Zpěvák Václav Ševčík z Blanska, známý především jako člen populárního dua Eva a Vašek, se rozhodl vstoupit do politického života. Podle informací, které přinesl web Aktuálně.cz, přijal nabídku Roberta Šlachty a vstupuje do jeho hnutí Přísaha. Ševčík se již během září zapojí do předvolební kampaně, kde bude podporovat hnutí na mítincích, které probíhají v rámci senátních a krajských voleb.

Václava Ševčíka prý osobně oslovil přímo předseda hnutí Robert Šlachta. „Jsem rád, že ji přijal a chce se stát členem. Už v září bude součástí kampaně do krajských a senátních voleb," řekl Šlachta pro Aktuálně.cz.

Zpěvák z bývalého dua Eva a Vašek navíc nevyloučil možnost, že by mohl dokonce kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční v příštím roce na podzim. „Určitě si to dovedu představit, ale bude to na debatě s panem Šlachtou. Jen mám strach, abych neuškodil obrazu hnutí, protože moji osobu neskutečně vláčel bulvár. Rádoby odborníci a specialisté na hudbu o mně říkají, že dělám pokleslé umění a jsem zloděj invalidních důchodců," popsal pro on-line deník Ševčík. Jeho vstup do politiky tak může znamenat zásadní změnu v jeho dosavadní kariéře, která byla dosud spjata především s hudební scénou.

Podle Šlachty ale může jít například i o volby do Senátu. „Uvidíme, může to být o volbách nebo o odborné spolupráci. Může jít i o volby do Senátu v jeho obvodu Blansko. Kandidátky pro letošní krajské senátní volby jsou už uzavřeny, takže tam už není co řešit," poznamenal Šlachta.

Ševčík nyní se Šlachtou diskutuje také o možnosti založení regionální organizace Přísahy v Blansku. „Nabídl jsem k tomu celý areál své firmy. Mohli bychom zde vytvořit pobočku Přísahy. Mám k dispozici prostory pro přednášky, semináře a besedy, kam by se lidé mohli obracet,“ uvedl hudebník.

V poslední době se Václav Ševčík spolu se svou bývalou manželkou Evou Ševčíkovou, s níž tvořil pěvecké duo Eva a Vašek, stal středem mediální pozornosti. Známe duo, které se proslavilo hlavně jednoduchými a melodickými skladbami inspirovanou tradiční českou a moravskou lidovou hudbou, se totiž rozvedlo. Tento krok ukončil jejich dlouholeté partnerské i pracovní spojení.

Jeho bývalá manželka, který nyní vystupuje pod uměleckým jménem Eva Adams, pokračuje ve své hudební dráze. Spolu se svým bratrem zazpívá v nejbližší době například v prostorách Společenského sálu Zámku Křtiny.