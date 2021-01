Podle ředitele nemocnice Martina Pavlíka je potřeba technický stav objektů v areálu znojemské nemocnice řešit. „V případě budovy, kde jsou umístěna lůžková oddělení, je nyní už urgentní zásah, který však vyžaduje velké peníze,“ řekl.

S novým vedením kraje je v kontaktu a o plánu řešení situace spolu obě strany jednají. „Letos chceme zahájit projektovou přípravu s cílem vyřešit kritickou situaci co nejdříve. Nutnou rekonstrukci při provozu nemocnice počítáme neodkladně v horizontu šesti let,“ oznámil Pavlík.

Představitelé kraje si jsou podle mluvčího Michala Cagaly vědomí, že většina krajských nemocnic vyžaduje opravy a některé jejich části jsou v nevyhovujícím stavu. „Znojemské nemocnici už kraj poskytl peníze na projekt,“ zmínil Cagala.

Největším problémem jsou peníze. „V současné době počítáme zejména s penězi od Evropské unie, kdy značná část z fondu národní obnovy má padnout právě na zdravotnictví,“ uvedl Cagala.

ARO v kyjovské nemocnici

Už loni kraj plánoval třeba zahájení oprav oddělení ARO v kyjovské nemocnici nebo rekonstrukce stravovacího provozu v Břeclavi. Kvůli zhoršené ekonomické situaci způsobené pandemiií koronaviru však obě odložil.

Hejtman Jan Grolich se chce soustředit na to, aby letos připravili co nejvíce projektů. „Ve všech oblastech,“ sdělil.

Předpokládané zahájení rekonstrukce v Kyjově je nyní podle provozně technického náměstka nemocnice Bronislava Klečky v druhé polovině letošního roku. „Součástí je pořízení nejmodernější zdravotnické techniky a špičkového vybavení. Hotovo by mělo být příští rok,“ poznamenal. Náklady investice jsou 102 milionů korun.

Kyjovské ARO patří k nejstarším v Jihomoravském kraji. Nedostatky se naplno projevily právě nyní, v době potřeby zajištění intenzivní péče o covid pozitivní pacienty.

Magnetická rezonan ce v Břeclavi

Letos by rád začal i ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka s rekonstrukcí tamního stravovacího provozu. „Bude záležet na možnostech zřizovatele, tedy kraje. Odhad nákladů je zhruba sto milionů korun,“ vyčíslil.

Od 25. ledna má začít sloužit pacientům nemocnice ve zkušebním režimu nová magnetická rezonance. Doposud museli dojíždět do Brna nebo do Kyjova. „Čekáme na povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu,“ podotkl Baťka. Přístroj přivezli do města vloni v prosinci. Celkové náklady přesáhly šestašedesát milionů korun.

Opravy v krajských nemocnicích:

Nemocnice Břeclav:

oprava stravovacího provozu, v plánu kraje už loni

náklady: asi 100 milionů korun

Nemocnice Kyjov:

rekonstrukce oddělení ARO, v plánu kraje už loni

náklady: 102 milionů korun

Nemocnice Znojmo:

špatný stav budov v lůžkové části i části polikliniky

letos v plánu začátek projektové přípravy

nutná rekonstrukce při provozu: v horizontu šesti let