A jak to celé začalo?

V listopadu loňského roku se redakce Deníku dohodla se zástupci dm drogerie markt a společně jsme vyhlásili projekt Propojujeme generace. Netušili jsme, s jakou odezvou se naše výzva potká. Do projektu se přihlásilo 176 domovů seniorů a institucí, které pořádají programy, při nichž se potkávají zástupci různých generací.

V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném.

V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

Název projektu: Dětský den s zahradě Senior centra Blansko

Popis: V našem dome se pravidelně již několik let konuá Dětský den, který je situován do překrásné zahrady domova. Každoročně nás navštíví koem dvou set dětí z mateřských školek města Blanska a společně se svými učitelkami, zaměstnanci domova a našimi seniory plní úkoly na stanovištích. Celá akce je pojata jako návštěva pohádek. Na každém stanovišti jsou pohádkové bytosti, a to nejn z pohádek novějších, ale i z naší české klasiky, jako například Rumcajs, Manka, Cipísek nebo Sněhurka a sedm trpaslíků. Děti poznávají pohádkové bytosti, plní zadané úkoly a vždy jsou na každém stanovišti obdarovávány seniory, ať už za povedený výkon, nebo za snahu. Děti si velmi často se seniory povídají, společně spolupracují a mnohdy dojde i ke sblížení v podobě pohlazení apod. Děti seniory, i s projevy stáří přijímají naprosto přirozeně. Naopak je pro ně lákavou atrakcí povozit se například na invalidním vozíčku a naši senioři vždy aspoň na nějaký čas omládnou a ještě dlouho potom žijí ze vzpomínek na tuto akci vzpomínají, které dítko bylo podobné jejich vnoučeti, nebo které se k nim pěkně přitulilo.

Využití financí: Velmi rádi bychom si chtěli nechat nasít kostýmy pohádkových postaviček, abychom si je nemuseli každý rok půjčovat a vyrábět. Byly by naše nastálo, jen bychom je udržovali a vylepšovali. Vybavili bychom se také soutěžními pomůckami určenými pro toto využití.