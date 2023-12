„Cílem bylo lépe přizpůsobit nabídku aktuální poptávce,“ uvedl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Novinkou je zejména nový spoj z brněnského hlavního nádraží, který do Skalice nad Svitavou na Blanensku odjede ve všední dny večer minutu před půl desátou.

Linky S2 a S3 tak ve směru do Brna pojedou v půlhodinovém intervalu až do desáté večer. Poslední večerní vlaky směrem ze Skalice nad Svitavou do Brna pojedou nově už z Letovic, a to v pátky ve 21:58 a 22:58 a v soboty ve 21:58. „Víkendový noční vlak z Brna osm minut po půlnoci do Skalice nad Svitavou bude nově prodloužený až do Letovic, poslední večerní vlak směrem z Tišnova ve 23:12 do Brna pojede nově i o sobotách,“ vyjmenoval ředitel společnosti Kordis Jiří Horský.

V neděli brzy ráno, kdy je poptávka po přepravě hromadnou dopravou nejnižší, prodlouží koordinátor interval na hodinu. Na konci týdne se tak lidé dočkají spojů každou půl hodinu teprve přibližně od sedmé ráno. „V neděli v ranních hodinách bude na žádost objednatele z důvodu nízkého využití mírně omezené spojení mezi Brnem a Tišnovem. Nepojedou stávající vlaky z hlavního nádraží v Brně v 5:23, 6:23 a 7:23, opačným směrem nepojedou vlaky z Tišnova v 5:59 a 6:57,“ přiblížil Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

Večer následně nepojede vlak z Tišnova do Brna s odjezdem minutu před osmou. „Osobní vlak s odjezdem ve 22:05 z Hustopečí u Brna nově zastaví v brněnských Horních Heršpicích, kde vznikne možnost přestupu na poslední přípoje směrem do Moravských Bránic a Zastávky u Brna,“ pokračoval Pošta.

Linku S2 čekají od 10. prosince změny spíše v řádech minut, a to v návaznosti na vedení dálkových vlaků a úpravu železniční infrastruktury. Drobné změny jízdních řádů pak vyplývají hlavně ze snahy představitelů Jihomoravského kraje o zefektivnění oběhů vlaků Moravia s ohledem na využití konkrétních spojů cestujícími.