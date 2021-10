Kino v Boskovicích opět ovládlo statistiky mezi letními kiny. Letos do něj dorazilo podle údajů Unie filmových distributorů na pětaosmdesát představení 12 496 diváků. Nejvíce v republice. A to ještě není zdaleka konečné číslo. Boskovičtí totiž v amfiteátru pod širým nebem stále promítají.

Letní kino v Boskovicích. | Foto: FB Města Boskovice

„Jedná se o nepravidelná promítání, zhruba třikrát do měsíce. Je to pokus, ale zatím lidé chodí. Promítáme velkofilmy. Na poslední Bondovku přišlo na konci září přes sto lidí a to je slušná účast. Chceme pokračovat i po Vánocích a připravit také pásma pohádek pro děti. Něco podobného jako tradiční silvestrovské promítání, které v Boskovicích funguje už dlouhá léta,“ řekl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.