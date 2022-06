Tento týden rybáři velmi nákladnou násadu rozvezli do rybníků v okolí Blanska. Například v Ostrově u Macochy jich v pátek dopoledne vypustili do vody necelou stovku. „Mají kolem patnácti centimetrů a váží zhruba pět gramů. Jedná se o rozkrmenou násadu, která před třemi lety dorazila s Golfským proudem ke břehům Francie. V této velikosti je už velká šance, že se v rybníku dožijí po dalších třech čtyřech letech délky přes půl metru a dorostou do lovné míry. Je tu spousta vrb se silným kořenovým systémem, kde najdou vhodné úkryty před predátory,“ řekl v pátek u ostrovského rybníku Deníku Rovnost předseda blanenské rybářské organizace Martin Sklář.