Letovice – Lidé v Letovicích přišli o lávku nedaleko železničního nádraží. Přemostění potoka bylo dlouhodobě v havarijním stavu a město teď ze dne na den rozhodlo, že spojnici do tamní průmyslové zóny uzavře.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Desítkám lidí, kteří pracují ve firmách kolem Pražské ulice, se tak teď o pár set metrů prodloužila cesta do práce. „Celkem problém to je. Je to jednou tak delší a už člověk nestíhá pracovní dobu, jak stíhal,“ komentovala uzavření lávky na sociální síti například Jana Prusenovská.