Kvůli výměně vodovodu a uzavírce v nedaleké ulici Kapitána Jaroše, je tam svedena většina dopravy z centra. Práce mají skončit v polovině prosince. „Ráno a pak v odpolední špičce je to tady masakr. Nejen za volantem, ale také pro pěší. Kolikrát se tady člověk na chodníku dost načeká. Na druhou stranu bez uzavírky opravy v ulici Kapitána Jaroše udělat nejdou. Lítat v autech ještě neumíme. Musíme to vydržet,“ řekl Deníku jeden z místních Martin Klusáček.

Podle šéfa městské policie Boskovice Davida Krátkého řídili strážníci dopravu v uplynulých dvou týdnech zejména na křižovatce ulic Sokolská a Havlíčkova. A také v okolí přechodů. Monitorovali i situaci na objízdných trasách. „Nejhorší byl první týden. Teď se situace zklidnila, ale stále ji monitorujeme přes kamery. Když je problém vyrážíme. Žádné zásadní nehody jsme zatím neřešili. Namátkově kontrolujeme také rozkopanou ulici Kapitána Jaroše, kde někteří řidiči porušovali zákaz vjezdu,“ informoval Krátký.

Práce na výměně vodovodu, který je v ulici Kapitána Jaroše v havarijním stavu, jsou v režii Svazku vodovodů a kanalizací. Podle jeho tajemníka Petra Tioky řešili pracovníci vodáren letos v tomto úseku velké množství poruch. „Za poslední půlrok jich bylo asi dvacet. Potrubí je v havarijním stavu. Vyměníme více než půl kilometru starého litinového vodovodu. Vše bude stát kolem dvanácti milionů korun. Zatím práce odsýpají podle plánu, bez komplikací,“ uvedl Tioka.

Někteří místní se podivují nad tím, že stejný úsek silnice byl rozkopaný před necelými deseti lety. Kromě nového povrchu a chodníků, měli dělníci opravit také kanalizaci a zmíněný vodovod. Ulice Kapitána Jaroše byla kvůli tomu rozkopaná a uzavřená několik měsíců.

„V té době však vodovodní potrubí nevykazovalo žádný havarijní stav a fungovalo bez problémů. Vyměnili jsme proto jen staré přípojky za nové plastové. Možná se na zhoršení podepsal větší provoz včetně nákladní dopravy,“ poznamenal tajemník Svazku.

Další přechod? Ne

Boskovičtí podle něj na opravu vodovodu spěchali, protože nedaleko od ulice Kapitána Jaroše se na dalším hlavním tahu městem připravuje výstavba kruhové křižovatky. Souběh prací by znamenal kolaps dopravy. Na tamní radnici doputoval také dotaz na případné vybudování dalšího přechodu v ulici Sokolská v době současné uzavírky.

„Není to možné v tak krátkém termínu zvládnout. Schválení přechodu pro chodce zahrnuje schvalovací proces od vyjádření policie až po vydání opatření obecné povahy. V případě trvalé úpravy provozu to je minimálně devadesát dní, u přechodné úpravy pak třicet. Není v tom však započítána příprava projektové dokumentace,“ vysvětlil vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.

Dodal, že v požadovaném úseku na ulici Sokolská není možné umístění přechodu pro chodce bez stavebních úprav pro napojení přechodu k protilehlým chodníkům. „Jakékoli zřizování přechodu pro chodce a s tím související stavební úpravy by v současnosti až do 15. prosince na ulici Sokolská navíc znamenalo další zpomalení dopravy a vytváření ještě větších kolon projíždějících vozidel. V krajním případě by to mohlo vést i ke kolapsu dopravy v celých Boskovicích,“ uvedl Dokoupil.