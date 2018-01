Zimu na sjezdovkách zachraňuje umělý sníh. Počasí totiž nepřeje

Olešnice /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE/ – Venku to vypadá na příchod jara. Po sněhu ani památky, na teploměru osm stupňů a ptáci štěbetají jako o život. Vyrazit do lesa ale nemá moc smysl. Cesty jsou jedno velké oraniště. Je přece leden, tak na lyže! V neděli dopoledne je v olešnickém ski areálu několik desítek lidí. I když se ke sjezdovce brodí bahnem a umělá bílá peřina taje na svahu před očima, je jim to fuk. Kde jinde si teď zalyžovat blízko domova, když ne tady nebo v sousedním Hodoníně u Kunštátu?

Mezi lyžaři je s rodinou také Jiří Továrek z nedalekého Doubravníku. „Počasí letošní zimě zatím moc nepřeje. Sníh je hodně rozmočený, ale to nám nevadí. Máme to sem z domu kousek. Dvacet minut cesty. A zimu se s našimi dětmi snažíme trávit aktivně. Buď na lyžích nebo na bruslích,“ vysvětluje muž.



Zatímco šestiletý Vojta Továrek sjíždí svah s maminkou už mezi dospěláky, jeho táta zápolí s jeho tříletým bráškou Jiříkem na dětském svahu. „Je fajn, že se děti tady můžou učit lyžovat na dětském vleku a ne moc příkré louce. Pro nás je to tady na rozježdění ideální,“ dodává Továrek.

Na dětském svahu učí děti první lyžařské krůčky několik děvčat z lyžařské školy. „Paráda. Zastav. Teď uděláme oblouček a projedeme slalom kolem žabičky a pak kolem kraba,“ směruje asi pětiletou holčičku instruktorka. To její kolega na sjezdovce o kus dál zažívá adrenalinovou chvilku, když se zhruba stejně stará malá sjezdařka pouští ze svahu bez respektu nečekaně šusem. „Verčo brzdi!“ Vše dobře dopadá a děvčátko v reflexní oranžové vestě začne ukázkově plužit.



Podle webu skiareálu je na olešnické sjezdovce do čtyřiceti centimetrů umělého sněhu. Ten však každým dnem ubývá. Zasněžování zatím v těchto nepřichází v úvahu, protože je nad nulou. Podobné je to i v sousedním Hodoníně. „Do Olešnice jezdím lyžovat už třetí zimu. Na to, jaké je teplo jsme překvapení, že svah je v slušném stavu. Je tady málo lidí. Letos jsme tady poprvé,“ říká Tomáš Metelka z Brna.



Na sever blanenského okresu přijel lyžovat s manželkou, dcerou a synem. „Líbí se mi tady jednoduchý svah, poma, mírně svažitá louka s dětským vlekem a kolotočem. Velkým mínusem je ale úzká příjezdová cesta a hlavně parkoviště. Když je narváno, stojí auta a na poli a lidé se ke sjezdovce brodí bahnem. To je potřeba zlepšit,“ dodává Metelka.



Letošní premiéru na lyžích si v neděli v Olešnici odbyli také bratranci Libor a Petr Novákovi z Poličky. „Letošní zima je zatím dost bídná. Ale to nevadí. Dali jsme si zatím několik jízd a jsme spokojení. Přece nebudeme sedět doma,“ hlásí před další jízdou u vleku Petr Novák.