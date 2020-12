A výhled do příštích dní není pro provozovatele areálů dobrý. Ať už kvůli teplému a deštivému počasí nebo epidemii koronaviru.

„Původně jsme chtěli začít lyžovat jako vždy první prosincový víkend. Lyžařskou školu však odvála nařízení spojená s epidemií koronaviru. A otevírat svah s umělým povrchem pro několik lidí v tomto počasí také nemá cenu. Snad se situace mezi svátky zlepší,“ uvedla provozní sportovního areálu v Němčičkách Renata Podešťová.

Na lyže se chtěl ještě před vánočními svátky vypravit například Petr Polišenský z Brna. Na internetu bedlivě sledoval situaci na webkamerách v Hodoníně u Kunštátu a také v Olešnici. Lyže však zatím nechal ve sklepě. „Škoda, těšil jsem se. Poté, co zavřely tělocvičny a nemůžu hrát volejbal, moc pohybu nemám. A tloustnu. V Olešnici je fajn lyžovačka na dvě tři hodinky. Z Brna to nemám daleko a po práci by to byl super výlet,“ řekl muž.

Podle správce tamního ski areálu Františka Jílka začali v Olešnici s umělým zasněžování koncem listopadu. Nedávno jim však většina umělého sněhu odtála. „Je to trošku nezvyk. V předchozích letech se už v Olešnici před Vánocemi lyžovalo. Počasí nám ale zatím nepřeje. Vývoj se odhaduje těžko. V tuto chvíli to zatím moc nevypadá, že by se u nás do konce roku spustily vleky,“ poznamenal Jílek.

Aby v Olešnici vyrobili dostatek umělého sněhu, který by pokryl alespoň hlavní část sjezdovky, potřebovali by zhruba osm mrazivých nocí. V nejistotě také zůstávají ohledně nařízení kvůli epidemii koronaviru, který se také stále mění. Podobná situace je i v nedalekém Hodoníně.