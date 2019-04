„V úterý mě kontaktoval zmocněnec paní Rosemary Pemberton, vdovy po panu Zbyšku Nečasovi. Ten v závěti odkázal své válečné deníky Základní škole Sloup. Jako řediteli školy i člověku, jehož koníčkem je válečná historie, je mi velkou ctí tento dar přijmout,“ řekl Blanenskému deníku Rovnost ředitel školy Pavel Dočekal.

Kdo byl Zbyšek Nečas

- narodil se 6. března 1921 v obci Lazy u Orlové

- studoval na gymnáziu v Šumperku

- později se rodina přestěhovala do Sloupu a Nečas studoval na gymnáziu v Boskovicích

- od malička snil o tom, že se stane pilotem

- 3. srpna 1939 odcestoval na dvoutýdenní studentské vízum do Anglie a už tam po vypuknutí druhé světové války zůstal

- v roce 1940 se přihlásil do britského královského letectva, absolvoval kurz palubních radiotelegrafistů i nástavbový kurz

- v roce 1941 začal sloužit u britské 68. noční stíhací perutě jako radarový operátor

- doma i v Anglii získal řadu vyznamenání

- Zbyšek Nečas-Pemberton zemřel podle rodiny 15. března 2018

Sloupští nyní dojednávají podrobnosti předání deníků. Vzácná návštěva z Anglie by do Moravského krasu měla přijet 13. května. „Deníky bychom rádi využili při výuce a připravili k nim nějaký projekt nebo výstavu. Je to zatím velmi čerstvá informace, takže nic konkrétního ještě nemáme,“ dodal Dočekal.

Bývalý příslušník RAF Nečas navštívil obec společně s manželkou Rosemary před sedmi lety. Zúčastnil se také besedy na polním letišti v nedalekých Kotvrdovicích. A dokonce si Sloup prohlédl z ptačí perspektivy. „Byl to pro mě zážitek letět s pilotem RAF. A také pro něj. Měl ohromnou radost, že se mohl proletět nad místem, kde strávil část svého života a měl rodinu. Na chvíli jsem mu půjčil knipl a letadlo pilotoval,“ vrátil se ve vzpomínkách na neobyčejné setkání šéf kotvrdovického letiště Zdeněk Moravec.

Posledním Čechem, který za druhé světové války sloužil u RAF, je nyní Emil Boček. Ten v únoru oslavil 96. narozeniny. Na začátku loňského roku zemřel někdejší střelec posádky bombardéru Ivan Otto Schwarz a v únoru bývalý stíhací pilot Miroslav Liškutín.