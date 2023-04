/FOTO/ Když mladá žena z Letovic na Blanensku upadla po bolestech hlavy, její devítiletá dcera Eliška pohotově reagovala. „Neváhala ani vteřinu a vytočila číslo tísňové linky 155,“ upozornila ve čtvrtek na případ z posledního březnového dne mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Ženě z Letovic zavolala pomoc její devítiletá dcera Eliška (na fotce uprostřed). | Foto: se souhlasem ZZS JMK

Jednání malé Eliška ocenila také operátorka Lýdia Novotná, která s ní na telefonu komunikovala. „Dívenka byla skvělá, uvedla adresu a velmi přesně popsala, jaké má maminka potíže. Musím říct, že i někteří dospělí lidé, kteří k nám volají, by se od ní mohli učit. Zaslouží si obrovskou pochvalu,“ vzpomínala operátorka.

Na místo vyrazila lékařská posádka, pacientce poskytla přednemocniční neodkladnou péči a s podezřením na cévní mozkovou příhodu ji převezla do Fakultní nemocnice v Brně. „Tam se bohužel podezření potvrdilo, jednalo se o krevní sraženinu, rychlý zákrok byl tedy zcela nezbytný,“ upozornila Bothová.

Elišku i její sestru Lucku záchranáři v uplynulých dnech pozvali na základnu do brněnských Bohunic. Právě tam se jim podařilo domluvit setkání s operátorkou Lýdií. „Byla to dojemná chvilka pro všechny. Eliščině mamince už se daří lépe, je v domácí péči a my jí přejeme, aby se brzy zcela zotavila. A Elišce posíláme velký palec nahoru,“ dodala mluvčí.