Její hlavní konstruktér a zároveň duše spolku nadšenců železniční historie Kolejová už ale nastoupil do vlaku, který zastavuje na jiném nádraží. V neděli Jiří Šimkůj podlehl dlouhé těžké nemoci. Bylo mu dvaašedesát let. „Rozloučení bude v rodinném kruhu ve čtvrtek 9. prosince v blanenské smuteční obřadní síni,“ informovali na facebookovém profilu zahradní železnice jeho příbuzní.

Jiří Šimkůj v minulosti jezdil v Německu po montážích, kde byly zahradní železnice před řadou domů. Moc se mu to líbilo, a tak se pustil do stavby vlastní. „Na trať, která by vozila děti, jsem ale neměl u našeho rodinného domu prostor ani prostředky. Rozhodl jsem se proto pro model železnice v měřítku jedna ku dvaadvaceti,“ zavzpomínal před časem pro Deník Rovnost.

Model železnice postavil v místech, kde dřív měla jeho manželka skalku. Zeleň s kameny později částečně do kolejiště zabudoval zpět. „S terénními úpravami mi hodně pomohli kamarádi. Ve finále vznikl na dlažbě ovál na ploše asi deset krát čtyři metry. Mám dvě vlakové soupravy. Nákladní i osobní, třicet metrů kolejí s několika výhybkami. Je tam model malého náměstí, kostel, hospůdka a zastávka. Vlaky vyjíždějí ze sklepa,“ popsal tehdy zahradní železnici, kterou každý rok vylepšoval.

Lepil modely nádražních budov, udělal elektrické ovládání výhybek a další komponenty vyráběl na 3D tiskárně. Jeho snem byl provoz celé atrakce digitalizovat. To už však bylo nad jeho možnosti.

Se spolkem Kolejová se mu před lety podařilo zachránit torzo Ježkova mostu na blanenském nábřeží. Tomu hrozilo v roce 2009 při protipovodňových úpravách řeky Svitavy v centru Blanska sešrotování. O rok později se šedesátitunový kolos stal technickou památkou a spolek se o něj staral na pronajatém pozemku od města přes deset let. Šimkůj plánoval, že na něm ve vyřazeném železničním vagonu vybudují malé muzeum železniční historie. To blanenští radní opakovaně zamítli. Odůvodnili to plány na budoucí úpravy nábřeží. Nelíbilo se jim také, že se v okolí historické stavby shromažďovali bezdomovci, kteří místo znečišťovali.

O torzo mostu měl před časem zájem podnikatel Karel Svoboda. Jeho firma se zabývá prodejem strojů a rodina v Blansku vlastní velkou část bývalého areálu Adamovských strojíren. Ten se nachází v blízkosti nábřeží. Na začátku minulého století tam fungovala továrna K. & R. Ježek, která proslula výrobou zemědělských strojů. Svoboda ve zmíněném areálu plánoval vybudovat menší muzeum s historickými zemědělskými stroji z továrny K. & R. Ježek, starými zbraněmi a litinou.