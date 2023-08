Smutná zpráva se rozlehla Blanskem. Zemřel grafik a výtvarník podniku Metra, znalec místní historie a patriot, Oldřich Kučera. Měl sto let. Poslední rozloučení se koná v úterý 22. srpna v jednu hodinu odpoledne v blanenské smuteční síni.

Zemřel Oldřich Kučera. Grafik, výtvarník a znalec blanenské historie. Loni oslavil 100 let. | Foto: město Blansko

„I ve velmi pokročilém věku chodil do knihovny, na besedy a přednášky, do muzea. Pořád byl obklopený knihami. Pokud jsem potřeboval něco dohledat z novodobé historie Blanska, tak pan Kučera byl učiněná studnice vědomostí,“ zavzpomínal na svého přítele Pavel Svoboda, který se dlouhodobě věnuje historii největšího města na Blanensku.

U Oldřicha Kučery oceňoval až neuvěřitelnou paměť. „Byl to skvělý a vždy pozitivní člověk, s nímž odchází kus blanenské historie. Čest jeho památce,“ doplnil Svoboda.

Blansko přišlo o duši tamního divadla. Zemřel Jiří Polášek

V minulosti potřeboval například namalovat mapu s původní zástavbou v okolí Rožmitálovy ulice. Oldřich Kučera se nejprve omlouval, že to asi nesvede, protože už si nepamatuje, na kterou stranu měly domy okna a vchody.

„To mě pobavilo, protože to vůbec nebylo potřeba. Jinak měl vše pořád perfektně v hlavě. Co tam bydlelo za rodiny, jaké tam byly obchody a podobně. Byl to detailista. Mapu mi udělal skvělou, podobnou pak i s náměstím Svobody. Když jsem měl nějakou historickou fotografii a nevěděl co na ní je a kam ji zařadit, tak mi to vždy pomohl rozklíčovat,“ vyprávěl Svoboda.

Zemřel Oldřich Kučera. Grafik, výtvarník a znalec blanenské historie. Loni oslavil 100 let.Zdroj: Se souhlasem města Blanska

Oldřich Kučera se narodil v Blansku v Růžové ulici v listopadu 1922 a ve městě prožil celý život. Vystudoval grafickou školu a později pracoval jako grafik a výtvarník podniku Metra. Při oslavě loňského jubilea pro městský zpravodaj vzpomínal, jak byl jako dítě vážně nemocný. Rodina počítala s tím, že se nedožije dospělosti. Nakonec přežil všechny životní útrapy i své vrstevníky.

„V roce 1939 jsem v Brně osobně potkal Adolfa Hitlera, byl ode mě tak na šest, sedm metrů. Zažil jsem i bombardování Blanska v roce 1945. Při náletu jsem rodiče hodil na zem a lehl si na ně. Slyšeli jsme detonace, Ježkova fabrika pak byla v plamenech a všude kouř,“ vzpomínal loni nad knihou fotografií Blansko včera a dnes, kterou mu na oslavu narozenin přinesli zástupci města.