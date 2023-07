/FOTO, VIDEO/ S činkami doma rachotil i poté, co oslavil pětaosmdesát. Figuru a životní elán mu mohl závidět leckterý čtyřicátník. „Cvičím pravidelně každý den. Když bych vynechal, cítil bych se špatně. Mám to tak nastavené celý život. Něco dělat, hýbat se. Je mi smutno, když vidím mnohem mladší chlapy jako ruiny. Z kouření a pití piva,“ říkal při jednom z rozhovorů pro Deník nestor české kulturistiky Josef Krupa z blanenských Lažánek.

Zemřel nestor domácí kulturistiky Josef Krupa z blanenských Lažánek. Na snímku krátce po pětaosmdesátých narozeninách. | Foto: Deník/Jan Charvát

V noci začátkem tohoto týdne jeho srdce po delších zdravotních problémech dotlouklo. V osmaosmdesáti letech odešel nejstarší český kulturista, legendární závodník ve veteránských kategoriích, rozhodčí a také respektovaný trenér oddílu ASK Blansko. „Než začal mít vážné zdravotní problémy, tak cvičil. Nikdy to nevzdal. Na sport do poslední chvíle nezapomínal a snažil si vždy udržet dobrou náladu,“ řekla v úterý redakci jeho manželka.

Dodala, že poslední rozloučení s Josefem Krupou bude v úterý 25. července o půl třetí odpoledne v blanenské smuteční síni.

Zavezl manželku a upaloval do posilovny. Krupa rachotí s činkami i v 85 letech

Za padesát let vychoval několik mistrů republiky v kulturistice. Sám získal dva tituly ve veteránských kategoriích a řadu čestných uznání. S přípravou mladých kulturistů v Blansku pomáhal ještě poté, co oslavil pětaosmdesát.

Narodil se v obci Ostravice v Beskydech a jak sám s úsměvem říkal, s lyžemi na nohou. Měl dvanáct sourozenců. Do Blanska, kde se začal učit slévačem, zamířil v patnácti letech. Slévárenskému oboru se v podniku ČKD Blansko věnoval celý život. V mládí hrál fotbal a na vojně se dostal až do užšího výběru prvoligové RH Bratislava. Skákal a běhal na lyžích a věnoval se také atletice. Po ukončení fotbalové kariéry začal v pětatřiceti letech s kulturistikou.

Vitální kulturista Krupa: Lidé kašlou na zdraví, ve čtyřiceti jsou z nich trosky

Jako trenér i aktivní závodník byl v šedesátých letech u zrodu oddílu kulturistiky v Blansku. Jeho svěřenci získali více než dvacet domácích mistrovských titulů a z republikových šampionátů přivezli přes padesát medailí. Josef Krupa se stal ve veteránských kategoriích dvakrát mistrem republiky. Naposledy závodil v osmdesáti letech. S manželkou žil v blanenské místní části Lažánky a společně oslavili diamantovou svatbu. A jak rád odpočíval? „U rádia a také u sportovních přenosů. Závody v biatlonu, běhy a skoky na lyžích, to je moje. A také moc rád jezdím na kole,“ uvedl před časem Josef Krupa.

Děda z reklamy na Aqualand Moravia

Před několika lety zazářil také v reklamě na Aqualand Moravia. S vypracovanou postavou pobavil internetové publikum například jízdou na tobogánu nebo dováděním s vrstevníky na dalších atrakcích.