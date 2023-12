Dokud mohl, do posledního dne, kdy navštívil Boskovice, byl velmi aktivní. Vždy, když přijel, tak nás všechny postavil, jak se říká, do latě. Vyžádal si moji přítomnost nebo jiného zaměstnance a projížděli jsme společně rodinné lesy. Řešily se záležitosti kolem správy celého rodinného majetku, hradu, zámku a další. Pan Hugo se velmi zajímal také o kulturní a politické dění v Boskovicích. Byl sice velmi přísný, ale zároveň také spravedlivý. A také jsme si sním užili spoustu legrace.

Byl to nonšalantní člověk s velkým nadhledem a životními zkušenostmi. Na vlastní kůži také zažil mnohá příkoří. I možná proto uměl rozumět potřebám lidí. Když jsme za město jednali o záležitostech týkajících se například pozemků jeho rodiny nebo čemkoliv jiném, tak jsme se domluvili. Moje vzpomínky na pana Mensdorffa jsou velmi pozitivní. A to neříkám z nějaké přehnané úcty, že už tu není.

František Kinský, potomek šlechtického rodu

František Kinský, potomek šlechtického rodu.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Pana Huga jsem znal o dětství. Byl to bratranec mé matky, vídali jsme se často. Bydlel v Praze, jako my, takže jsme byli v častém kontaktu. Jako jeden z mála odsud neodešel, neemigroval. Bylo to statečnej chlap. Co jsem mu moc přál, že se nakonec mohl po revoluci vrátit domů.

Úžasná práce. Blanensko zdobí betlémy ze dřeva, pískovce i slámy. Podívejte se

Alois Kolář, kapelník Boskověnky

Alois Kolář, kapelník Boskověnky.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Hrávali jsme na Svatohubertských slavnostech na boskovickém hradě. Pan hrabě tam za námi vždy přišel a povídal si s námi. Byl lidový, milý, na nic si nehrál. Vždy se zajímal, jestli je o nás na slavnostech dobře postaráno. Ještě letos na podzim tam byl a pak zemřel.

Jana Syrovátková, starostka Boskovic

Jana Syrovátková, starostka Boskovic.Zdroj: Deník/Jan Charvát

S panem Mensdorffem jsme se potkávali v kostele při mších a farních akcích. Vzpomínám na něj s úctou. Byla to osobnost. Hrabě každým coulem, gentleman. Vážený muž, který ale zároveň nezkazil žádnou legraci. Vycházel lidem vstříc a pomáhal. Čest jeho památce.

Jan Mensdorff, syn

Jan Mensdorff, syn.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Nezlobte se, v tuto chvíli nemohu. Vzpomínek na tátu mám spoustu, ale je to stále velmi živé. Jeho odchod je pro nás velmi bolestný.