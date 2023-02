Kde je tedy obrazně zakopaný pes? V blízkosti přejezdu není žádný podchod, ani nadchod. Když se spustí závory, a to je vzhledem k rušnému provozu na trati velmi často, mají pěší smůlu. Stejně jako cyklisté a motoristé. U závor musí čekat a někdy opravdu dlouhé minuty. Spuštěné závory tak často obcházejí lidé, kteří spěchají na vlak z rájecké části bezmála čtyřtisícového města.

Přes závory do kolejiště

Ze druhé jestřebské strany se cestující naopak na nástupiště dostanou, i když jsou závory dole. „Ano, děje se to tady. Když lidé spěchají na vlak a závory jsou už dole, tak je objedou nebo jdou přes koleje dál mimo přejezd. Já za ty roky, co jezdím do školy a do práce do Brna, jsem už včasné příchody k vlaku nějak vychytal. Každopádně podchod pro pěší a nadjezd nebo podjezd pro auta tu citelně chybí. Už se o tom mluví léta. Těším, se až se to vyřeší. Přejezd tu slušně brzdí provoz,“ poznamenal jeden z místních Filip Novák.

Mimořádné události a nejvážnější nehody na železnici v roce 2022. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Michal Janko

V minulosti policisté opakovaně pokutovali také řidiče, kteří na přejezd vjeli v době, kdy blikala červená světla a padaly závory. V několika případech došlo k poškození závor.

O tom, že zmíněný železniční přejezd v budoucnu nahradí mimoúrovňové křížení, rozhodli zastupitelé v Rájci-Jestřebí před šesti lety. Podle zástupců Správy železnic ještě není definitivně rozhodnuté, zda se v jeho blízkosti bude stavět podjezd nebo nadjezd. Obě varianty jsou údajně nákladově podobné. „Stavební úřad v Blansku navíc informoval, že podjezd ani nadjezd nejsou v souladu s územní plánem. V tuto chvíli je již změna územního plánu v Rájci projednaná,“ dodal Jan Nevola s tím, že záměr projektu by měl být hotový do konce příštího roku.

Smrti na kolejích muž unikl o vlásek

Problematické místo v podobě současného železničního přejezdu vidí také starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová. Podle ní je problémové také tamní nástupiště. „Železničáři zpracovávají studii, ve které je řešený podjezd pod železniční tratí, v odkloněné variantě směrem k Blansku. Dále pak by mělo vzniknout centrální nástupiště s podchodem pro pěší a vozíčkáře. Přístup k nákladové vlečce by měl být řešený mimo zastavěné území, což by výrazně našemu městu pomohlo. Na této studii město spolupracuje, hledáme vhodná řešení využití také přilehlých pozemků ve prospěch občanů nejen našeho města,“ nastínila aktuální situaci rájecká starostka.

Smutné statistiky, které shrnují mimořádné události na přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Jasněji bude po schválení záměru projektu ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy. V tomto úseku mají v budoucnu jezdit vlaky rychlostí 140 km v hodině. „Stavba je součástí investice do zabezpečovacího zařízení v úseku Brno (mimo) – Skalice nad Svitavou. Tento úsek bude řízen dálkově z Přerova a bude na něm zaveden výhradní provoz Evropského vlakového zabezpečovacího systému,“ upřesnil mluvčí Správy železnic.

Důchodce kaskadér

K zatím poslednímu neštěstí došlo na tomto přejezdu v květnu roku 2020, kdy pod koly nákladního vlaku zemřel jeden člověk. Před dvěma lety pak na nedalekém nástupišti zahynuli při průjezdu rychlíku další dva lidé. „Drtivou většinu mimořádných událostí na železničních přejezdech způsobují neukáznění účastníci silničního provozu. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, podlezení nebo obejití závor a nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Řidič kamionu projel v Rájci-Jestřebí přes koleje na červenou. Zlomil závoru

Jedna z mimořádných událostí na rájeckém železničním přejezdu měla přece jen šťastný konec. Před devíti lety tam jako zázrakem vyvázl ze střetu s rychlíkem sedmasedmdesátiletý důchodce. Při přecházení na červenou ho vlak jedoucí rychlostí sto dvacet kilometrů v hodině lehce zachytil a tlaková vlna odhodila na zem. Odnesla to zraněná noha. Muž vstal a odkulhal mimo přejezd. Video, které zveřejnila policie, tehdy obletělo celý svět.