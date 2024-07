/FOTO, VIDEO/ Přibližně polovinu dobrodružné cesty zvládli společně. Tisíc sto jedenáct kilometrů s minimem vybavení na vodě byli nerozlučná trojka. Bývalý farmář Zdeněk Slouka, jeho navigátor, zásobovač a osobní strážce Kurt Lockwood z Blanenska plus jejich raft Ferda za pár kaček. Cíl? Z Blanska po několika řekách až do Černého moře. V Rumunsku na Dunaji za legendárním údolím Železná vrata expedici opustil Kurt.

Slouka na sociální síti, kam dvojice své putování streamuje, uvedl, že parťák se musel vrátit domů kvůli neodkladnými rodinným záležitostem. Výpravu proto stopl. Ne však na dlouho. Deníku, který nevšední putování už dva měsíce pravidelně mapuje, napsal, že zbylých několik set kilometrů dokončí sám!

Podívejte se, jak to vypadá na Železných vratech:

Zdeněk Slouka je plný zážitků ze Železných vrat. | Video: poskytl Zdeněk Slouka

„Musím se omluvit své rodině. Brácho, ségro, mámo a babičko, nemějte strach. Já to s Ferdou dám a do moře dopluju sám. Kurt musel domů, nedá se nic dělat. Já jsem Slouka a ten když něco řekne, tak to splní. Manévry okolo toho, že končím a jedu domů, byly kvůli hejtrům na sítích. Chtěl jsem vidět jejich reakce,“ řekl v zaslaném videu v sobotu odpoledne redakci Slouka.

V předchozích dnech ovšem ve zveřejněných šotech nezastíral, že levný raft už je hodně za hranou životnosti a vypadá jako řešeto. Navíc zásoby lepidla měli raftaři už v té době téměř na nule. Jak tohle celé dopadne?

„Já i býk Ferda, po kterém jsem pojmenoval raft, jsme byli na naší farmě držáci. To teď platí i tady na Dunaji. Vím, že rodina je z mého rozhodnutí plout dál sám hodně špatná, ale já to dám. Musím to udělat ne pro lidi, ale pro sebe. Chci si sáhnout na dno a také ukázat, že když má člověk sen a dá mu vše, tak si ho splní,“ dodal muž, který se před plavbou objevil v televizní reality show Farmář hledá ženu a neúspěšně usiloval také o účast v show Survivor.

close info Zdroj: se souhlasem Zdeňka Slouky zoom_in Železná vrata a konec? Kdepak, nejlepší vodák na Blanensku už pluje k Černému moři sám.

Řešil však i nemalé existenční problémy. Ještě nedávno čelil dvěma exekucím, ve kterých po něm bylo vymáháno přes milion korun. I z toho důvodu musel farmaření pověsit na hřebík a hospodářství opustit. Farma podle jeho slov změnila majitele. Navíc je stále v podmínce kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy ho policie opakovaně zastavila, když řídil auto, přestože má zákaz řízení.

Na cestě je Slouka už téměř dva měsíce. S Kurtem spluli řeku Svitavu, Svratku, Dyji, Moravu a nyní čeří Dunaj. Za sebou má Českou republiku, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a teď proplouvá Rumunskem. Posledním společným dobrodružstvím dvojice byl průjezd právě Železnými vraty.

close info Zdroj: se souhlasem Zdeňka Slouky zoom_in Železná vrata a konec? Kdepak, nejlepší vodák na Blanensku už pluje k Černému moři sám.

Jde o nejmohutnější průlomové údolí v Evropě. Řeka Dunaj tam prořezává masiv Banátských Karpat a převádí své vody z Panonské do Valašské nížiny. Tvoří hranici mezi Středním a Dolním Dunajem a státní hranici mezi Srbskem a Rumunskem. Podél obou břehů se rozkládají rumunský Národní park Železná vrata a srbský Národní park Džerdap.

Železná vrata jsou dlouhá zhruba sto dvacet kilometrů. „Neskutečný, brutální zážitek. Obrovské skály, jeskyně vlny a my to dali na člunu za pár kaček. Teď se to posouvá na jiný level tím, že pluju sám. Teď to bude mít teprve švuňk. Čeká mě opravdový Survivor,“ poznamenal Slouka.