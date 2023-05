Záplava betonu, samá šeď, tmavé protihlukové stěny. Vše za chvíli zničí sprejeři, hrůza! Část obyvatel bezmála pětitisícového Adamova na Blanensku nedávno kritizovala vzhled nových prvků po nákladné rekonstrukci železničního koridoru za několik miliard korun. Jejich obavy se vyplnily jen částečně. Graffiti se sice na zmíněných plochách objevilo, ale přímo ve městě zatím jen v menším množství.

Zeď u trati v Adamově hlídá street artový mlok. Řízené graffiti vyzdobí tamní podchody. | Video: Deník/Jan Charvát

Černé protihlukové stěny jsou už vyzdobené barevnými prvky. Na nezanedbatelné části nových ploch pak ve spolupráci města, železničářů a lidí z graffiti komunity vzniká řízené graffiti. V těchto dnech se jedno streetartové dílo aktuálně dokončuje na zdi mezi adamovským vlakovým nádražím a tamní zastávkou.

Tip na výlet do Adamova. Město ukrývá Nový i starý hrad

Dominuje mu silueta obřího mloka. „Řízené graffiti má za mě na těchto exponovaných plochách smysl. Je to mnohem lepší než počmáraná zeď, která by čistá určitě dlouho nevydržela. V nejbližší době dojde ještě k doplnění barevných siluet na připravené podkladové plochy u několika podjezdů pod tratí. Řešíme také vyzdobení podchodu u městské společnosti Adavak,“ sdělil adamovský starosta Roman Pilát.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Rozměrná streetartová výzdoba je v režii Správy železnic. Stejně jako osázení zelení u dalších rozhlehlých stěn u trati ve městě. Jak obrostou, tak rostliny zamezí na těchto plochách nekontrolovatelnému sprejování. „Spolupracujeme se spolkem Barvou proti šedi, kdy nabídneme plochy podchodů a spolek navrhne streetartovou výzdobu, která akcentuje kulturní nebo zeměpisné tradice. Nově je tímto způsobem vyzdoben podchod pro pěší v zastávce Bílovice nad Svitavou a připravujeme také výzdobu podchodu v zastávce Blansko město,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Paráda, to se povedlo! Adamovští chválí řízené graffiti

Adamovští nedávno dokončili také malby na novém podjezdu pod tratí u tamních adamovských kurtů. Jsou na nich regionální motivy. „Většina lidí to ocenila, i když nějaké negativní reakce jsem také zaznamenal. Někteří místní krátce po dokončení rekonstrukce koridoru nadávali na šedý beton a tmavé protihlukové stěny. Ty už mají grafické prvky, část šedých zdí zaroste vysazenou zelení, část pak pokryje řízené graffiti. Myslím si, že to to vypadá pěkně a část kritiků už to také vidí jinak,“ dodal Pilát.