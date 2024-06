Ze starých kol radost v Gambii. Bicykli z Letovic zamíří do Afriky

Letovičtí se připojují k projektu „Kola pro Afriku“, který v České republice funguje již 12 let a dosud odeslal do tropické země přes 12 tisíc těchto dopravních prostředků. Cílem této iniciativy je sběr použitých bicyklů, které budou odeslány do Gambie, kde poslouží jako levný a často jediný dopravní prostředek, zejména pro děti dojíždějící do škol.

U nás nepotřebné kolo umožní dětem v Africe cestu ke vzdělání. | Foto: archiv Kola pro Afriku