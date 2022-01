Kontroly v Boskovicích. Většina lidí nařízení vlády dodržuje, říkají policisté

V Brně zmíněná linka skončí u nádraží v Králově poli, kde musí cestující poprvé přestoupit, aby se dostali dále do centra. Zatím se jedná o nouzové řešení po dobu roční vlakové výluky mezi Brnem a Blanskem. V Boskovicích autobus nebude zajíždět k tamní nemocnici.

Zástupci kraje už podle Vítkové nyní připravují jízdní řády pro období po ukončení výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. Zda se potřebné přímé autobusové spojení do Brna do nich podaří zakomponovat nastálo, je zatím otázkou. Další jednání je na programu v únoru. „Náhradní řešení linky Velké Opatovice-Boskovice-Blansko-Brno vítáme. Je však důležité připravovat návrhy na období po zrušení výluky. Přímé spojení autobuse z Velkých Opatovic do Brna je u nás klíčové zejména pro staré lidi, kteří do krajského města jezdí k lékařům,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Pod Ronovem autobusy při výluce stále nestaví. O zastávce se jedná

Původní přímou linku z Moravské Třebové do Brna léta využíval například Luboš Dokoupil ze Šebetova na Blanensku. „Já tím spojem jezdil už před čtyřiceti lety jako učeň. Teď musí lidé na cestě do Brna několikrát přesedat. Vše navíc komplikuje výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem. Pro staré lidi to musí být peklo. Neumí hledat na chytrých telefonech navazující spoje a v případě potřeby reagovat na zpoždění. I mě se cesta z Brna domů teď o dost prodloužila. Není to příjemné,“ sdělil nedávno muž.

Článek budeme aktualizovat.