V pondělí po několika dnech zdražili v kunštátské části Sychotín na benzínce společnosti Caroil poblíž silnice I/19. Natural 95 o čtyřicet haléřů na 40,90 korun za litr a naftu o šedesát haléřů na 40,50 korun za litr.

Benzín s naftou zdražují. Na Blanensku se dá ale pořád na řadě míst tankovat pod 40 korun za litr. Zdroj: Deník/Jan Charvát„Když je někdo zvyklý tankovat celý život za pět set, tak pořád tankuje za pět set. I když je to na litru o nějakou korunu dražší, je to o zvyku. Jsme malá pumpa a tankují tu spíš soukromá než služební auta,“ sdělil provozní kunštátské benzínky Jaroslav Pinkava.

A pokračoval. „V médiích jsou zprávy o zdražování každý den, zatím jsem po zvýšení cen u nás negativní odezvy neslyšel. Lidé se ovšem ptají, jestli se bude dál zdražovat. Odpověď ale neznám,“ krčil rameny.

Alena Pavloňová je zvyklá tankovat v pětitisícovém Adamově, kde žije s rodinou. Příbuzné a přátele má na severu Moravy a jejich návštěvu často využívá na nákupy potravin v sousedním Polsku. V minulosti tam kupovala kvůli příznivým cenám i palivo. Chystá se tam znovu tento týden.

„Máme přátelé a rodinu v Jeseníkách. Jezdili jsme proto do Polska jak pro jídlo, tak pro palivo. Pak se ale situace obrátila a pohonné hmoty byly u nás levnější. Ale pro jídlo tam jezdíme stále. Jsou velké rozdíly jak v ceně, tak v kvalitě. Ve čtvrtek jedeme opět do Polska za nákupem a jsem zvědavá, kolik bude stát nafta,“ podělila se žena.

Další z oslovených motoristů Antonín Karásek si se zdražováním zatím hlavu neláme. „Pokud má auto nádrž šedesát litrů a člověk vezme plnou na litru o korunu víc, je to šedesát korun. Když tankuje dvakrát do měsíce je to sto dvacet korun minus z rodinného rozpočtu. Myslím, že drtivá většina lidí to řešit nepotřebuje. Jenom to mají jako takový národní sport,“ uvedl muž.

Další z oblíbených čerpacích stanic na Blanensku, která láká na nižší ceny než konkurence, je pumpa společnosti Eurobit u silnice I/43 poblíž Krhova.

„Tankujeme tam pravidelně, protože jezdíme kolem na chalupu. Je tam levnější benzín, než v Blansku, jezdí tam hodně lidí. Že bych ale speciálně hledal a tankoval někde úplně nejlevnější benzín, to ne. Při současných rozdílech v desítkách haléřů jsou to při plné nádrži ve finále ušetřené desetikoruny. Někdy ani to ne. Pokud by ale byl rozdíl v korunách za litr, to už potom znatelný rozdíl je,“ řekl Deníku Lukáš Dlapa z Blanska.

Co říká ekonom?

Ceny pohonných hmot v Česku v uplynulých týdnech rychle stoupaly, zejména pak nafta. V neděli se litr nafty prodával průměrně celorepublikově už za 40,35 koruny, vyplývá z dat zveřejněných údajů CCS.

„Jedná se o prakticky nejvyšší cenu nafty od začátku loňského prosince. Benzín nyní vyjde průměrně na 40,53 koruny. Je prakticky nejdražší od konce loňského listopadu,“ reagoval ekonom Lukáš Kovanda. Motoristé se podle něj musí navíc v blízké době připravit na další zdražení, a to v rozsahu desítek haléřů na litr.

Ceny pohonných hmot, Blanensko, pondělí 25. září

EuroOil, Adamov

Natural 95 – 39,90 Kč

Nafta – 39,70 Kč

Eurobit, Krhov

Natural 95 – 39,50 Kč

Nafta – 39,50 Kč

Vena-Trade, Lažánky

Natural 95 – 39,50 Kč

Nafta – 39,20 Kč

Zerogas, Lipůvka

Natural 95 – 39,29 Kč

Nafta – 38,99 Kč

Caroil, Kunštát