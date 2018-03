Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska

Blansko – Chamjé khola, největší kaňon na světě, se stal v únoru cílem mezinárodní expedice, kterou vedl speleolog Oldřich Štos z Blanska. Domů se vrátil tuto středu.

Devítičlenná expedice pokořila největší kaňon světa. Cesta ve stínu osmitisícovek trvala osm dní.Foto: archiv expedice Chamjé khola 2018

Devítičlenné skupině se podařilo kaňon mezi horami Anapurnou a Manáslu projít za osm dní. Stali se druhou expedicí na světě, která to dokázala. První byli Francouzi v roce 2011. „Chamjé khola má stanovenou nejvyšší obtížnost,“ upozornil Štos. Členové expedice strávili v Nepálu měsíc. Na dobrodružnou cestu se připravovali čtyři roky. I přes důkladnou přípravu zažívali v obří rokli těžké chvíle. „Kritických momentů bylo mnoho,“ přiznal muž.

Sestavu dobrodruhů tvořili kromě Štose speleologové z Ruska, Ukrajiny a Itálie. „Cannyoning, jak se disciplíně říká, je kombinace slaňování, skoků do vody, plavání a jeskyňářství. V Nepálu jsme překonávali převýšení 2300 metrů. Délka trasy byla sedm a půl kilometru,“ dodal Štos.



Úspěch výpravy potěšil starostu Rudic a speleologa Romana Šebelu. „Je to ohromný úspěch. Nutná je velká zkušenost s podobným terénem, kvalitní výstroj, psychická a fyzická zdatnost. V takové expedici se lidé musí spolehnout jen sami na sebe. Za ještě větší úspěch ale považuji to, že se všichni vrátili,“ řekl Šebela.

Víc o expedici si přečtěte v sobotním tištěném vydání Blanenského deníku Rovnost.