Dunajské dobrodružství pokračuje v Bělehradě. Zdenda a Kurt tančí, lepí člun a loví sumce. Z Blanska se na raftu dostali až do srbské metropole. | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

/FOTO, VIDEO/ Prázdniny na člunu. Už padesát dní. Nevšední výprava po řekách z Blanska do Černého moře bývalého farmáře Zdeňka Slouky a jeho parťáka Kurta Lockwooda stále nekončí. I když děr a šrámů na ošuntělém raftu Ferda, stejně jako bodanců od komárů na jejich tělech, každým dnem přibývá geometrickou řadou.

Levný raft je podle Slouky už jako řešeto, uniká z něj vzduch, ale zatím se drží na hladině Dunaje i s velkým množstvím záplat.

„Pořád do něj trochu teče a uchází jedna komora. Předtím ucházel vzduch přes ventily, to se podařilo opravit. Pořád lepíme. Ferda to ale dá, stejně jako mi, šrámy k životu patří. Pořád platí, že nejhorší úsek byla Svitava u Babic, kde jsme člun prodřeli,“ napsal Deníku, který putování mapuje od samého začátku, Slouka.

V uplynulých dnech se nadšenci dostali po Dunaji do druhého největšího města v Srbsku. Tím je na severu země Novi Sad, kde žije asi čtyři sta tisíc lidí.

Dvojice poblíž navštívila Petrovaradínskou pevnost, která byla vybudována na skalním ostrohu nad řekou Dunaj, na jeho pravém břehu jako pevnost na obranu Habsburské monarchie od Osmanské říše. „Je tu asi osmnáct kilometrů objevených chodeb,“ hlásil v jednom z videí na sociální síti Slouka.

S navigátorem, zásobovačem a v případě potřeby také osobním strážcem Kurtem se pak neplánovaně přimotali k velkému hudebnímu festivalu Exit, kde strávili tři dny.

„Jsme děti štěstěny. Včera tady hrál jeden z nejlepších světových Djs Carl Cox a dnes Black Eyed Peas, prostě paráda,“ okomentovali návštěvu festivalu muži z Blanenska.

Mají za sebou necelých tisíc kilometrů plavby po řece Svitavě, Svratce, Dyji, Moravě a nyní Dunaji. Do Černého moře jim prý zbývá nějakých dvanáct set kilometrů. A také cesta přes několik států. Bulharsko, Srbsko, Moldavsko a Ukrajinu. Nyní táboří v Bělehradě.

„Je tu velké vedro, kolem čtyřiceti stupňů. Dunaj má šestadvacet. Měl jsem asi úpal. Vysněného dunajského sumce jsme zatím nechytil, na prutu jsme měli ale pěkného candáta, u břehu bohužel upadl. Srbsko je parádní. Lidé moc příjemní a pohostinní, žijí naplno a na nic si nehrají. Moc se nám tu líbí,“ poznamenal bývalý farmář.

V srbské milionové metropoli dopluli s raftem na Velký válečný ostrov, kde je vyhlášená písečná pláž. „Naprostá bomba. Se břehem je spojená pontonovým mostem, řeka je tu mělká a koupe se tu velké množství místních. Naprostá pohoda, jako u moře,“ rozloučil se před další plavbou Slouka.