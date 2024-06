Aktuálně se bývalý farmář a účastník televizní reality show Farmář hledá ženu nachází na Dunaji. Střídavě na slovenském a maďarském břehu. Redakci dvojice z dobrodružného cestování na nafukovacím člunu poslala opět několik videí a fotografií. Na jednom z nich na vodě marně bojuje s ukrutnou přesilou krvežíznivých komárů. „Děcka, je to úplná apokalypsa. Repelent na ně nezabírá,“ hlásil zahalený v obřím roji obtížného hmyzu pobodaný a opuchlý Slouka.

Kromě komáří invaze se oba náruživí kuřáci museli vyrovnat s další pohromou. Docházely jim totiž cigarety a hrozil nikotinový absťák. V zásobě už měli jen dvě poslední elektronické cigarety.

„Já kouřím čtyřicet cigaret denně a možná se to tady odnaučím. V Maďarsku se totiž cigarety dají koupit jen ve speciálních trafikách, takže máme obrovský problém. Čím plujeme niž jsou sice levnější, ale tady se prostě nedají poblíž řeky sehnat,“ bědoval osmatřicetiletý muž.

Zachránil ho až parťák Kurt, kterého vyslal dál do civilizace a cigarety se mu nakonec podařilo koupit. Dvojice cestu na člunu přenáší na sociálních sítích živě a doprovází ji také originálními skladbami.

Blanenskému deníku ve speciálním videu ukázala, že se nebojí ani náročným domácích prací, kterým se řada mužů vyhýbá. Špinavé prádlo dokázal navigátor Kurt vyprat přímo za jízdy na člunu v říčním proudu.

Vyzkoušeli i maďarské pivo

Na dalším videu pak ochutnal maďarské pivo. „Všichni mě od toho zrazovali, ale je to dobré. Takže teď piju Soproni. Připomíná mi to Staropramen jedenáctku,“ pozdravil na videu fanoušky druhý z dvojice dobrodruhů.

Na břehu je podle Slouky navštívil pár z Blanenska, byl v Budapešti na koncertě kapely Coldplay. Seznámili se také s mužem, co pracoval v elektrárně na vodním díle Gabčíkovo.

Komáří apokalypsa a nikotinový absťák. Zdenda a Kurt jsou tisíc mil od moře. | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

„Řeč přišla také na blanenský podnik ČKD, který dobře znal a také pivovar v Černé Hoře. Je fajn, když člověk potká lidi tak daleko od domova, co znají něco z Blanenska,“ dodal bývalý farmář.

Aktuálně prý mají do cíle v Černém moři asi osmnáct set kilometrů plavby. To je přibližně tisíc námořních mil. „Na Dunaji plují obrovské lodě a dělají velké vlny. Z toho máme dost respekt a obavy. Záchranné vesty máme pořád na sobě, jsou tu ohromné proudy a i když už Dunaj po záplavách dost opadl, tak pořád má neskutečný švuňk. Tříhodinový úsek od Devínského hradu, přes Bratislavu a do Gabčíkova jsem měl pořádně sevřené půlky. Tak jsem se snad v životě nebál. Ale už jsme se trošku otrkali,“ poznamenal údajně nejlepší rafťák na Blanensku.