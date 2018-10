Zchátralé sokolovny, prázdné fary. Obecní ruiny díky 390 milionům opět ožijí

Jižní Morava – Kazí výhled, zabírají místo a často připomínají doby dávno minulé. Část jizev na tvářích jihomoravských obcí a měst v podobě bývalých družstev, opuštěných škol či zchátralých kulturních domů ale možná zmizí díky novému dotačnímu titulu ministerstva pro místní rozvoj. Podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití spustí už v listopadu. Ve hře je tři sta devadesát milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: archiv

Dotaci by rádi získali třeba v Lysicích na Blanensku. Sokolovnu tam postavili na počest osmdesátých narozenin prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A zchátralá, bezmála devadesát let stará stavba patřící obci potřebuje kompletní rekonstrukci.

Na ni má městys projekt, peníze už ne. „Opravy sami celé nikdy neutáhneme. Odhad je kolem padesáti milionů. Čekáme na vhodný dotační titul. Pokud se objeví a podmínky pro nás budou reálné, rádi bychom se do rekonstrukce pustili,“ vyhlíží příležitost starosta Lysic Pavel Dvořáček. Dodal, že chybí plocha pro pořádání kulturních akcí a v sokolovně by místní chtěli vybudovat mimo jiné i menší tělocvičnu.

Miliony na opravy

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí nový dotační titul pro obce a kraje Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jde o balík 390 milionů korun.

Půjde o dotace na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt.

U obcí do tří tisíc obyvatel mohou dotace při opravách pokrýt až sedmdesát procent uznatelných nákladů.

Dotace neslouží k bytové výstavbě.

Nové prostory mohou sloužit jako škola, knihovna nebo veřejná parkoviště.

Mluvčí ministerstva Veronika Vároši uvedla, že peníze půjdou právě na zanedbané, opuštěné či nevyužívané areály a objekty. „Dotace na projekt může dosáhnout výše až třicet milionů korun,“ upřesnila.

Podobný nový impuls možná zaujme i ve Veverských Knínicích na Brněnsku. Obec vlastní areál bývalé fary s hospodářskými staveními, kde je teď sklad obecní techniky. „Záměrů jsme s farou měli několik, ale nepovedlo se nám najít vhodnou dotaci. Budovy jsou ve špatném stavu. Co s nimi bude, je na novém vedení obce,“ konstatoval dosluhující starosta Oldřich Matyáš.

To v Bučovicích na Vyškovsku na vypsání dotací nečekali a rozsáhlou nevyužitou plochu už řeší ve vlastní režii. Město před časem koupilo zchátralý areál bývalého nábytkářského podniku UP Bučovice. Po demolici budov chtějí plochu nabídnout pro stavbu domů. Město za to zaplatí asi padesát milionů, které bude splácet z úvěru. „Bytové domy by potěšily hlavně mladé páry. Je tam dost místa i pro park,“ pochválil například Jaroslav Kalivoda z Bučovic.