Zchátralé mosty ustoupí novým. Z kritického stavu jich silničáři zachraňují sedm

Blanensko, Vyškovsko – Silničáři mají plné ruce práce s opravami špatných mostů v regionu. „Nejhorší případ je most na silnici I/43 u Černé Hory na Blanensku. Zbouráme ho v druhé půlce února nebo v březnu. Co nejrychleji po demolici chceme začít stavět nový,“ shrnul mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Stavba mostu uzavřela silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou.Foto: Deník / Kubík Adam

Stavbu chtějí cestáři dokončit v listopadu příštího roku. Na kritický stav objektu přišli při plánovaných opravách, které měly původně trvat do letošního prosince. „V celé zemi je na silniční a dálniční síti 17 600 mostů. Máme jich na starost pět tisíc. Pouze jedenáct z nich je v havarijním stavu a my se jim plně věnujeme,“ ujistil Rýdl. Některá poškození podle něj odhalit nelze.

Potíže jsou také se silničním přemostěním nad železniční tratí v Rájci-Jestřebí. Oprava potrvá do dubna příštího roku. „Věřili jsme, že ji stihneme ještě letos. Ale už je jisté, že až v dubnu. Dobrá zpráva je, že o víkendu dokončíme opravu rájeckého kruhového objezdu. Uleví se lidem z Ráječka, přes které vede objížďka,“ přiblížil šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Do půli prosince potrvá stavba mostu v Holešíně a stavba na silnici mezi Adamovem a Brnem. Nové stavby nahradí zchátralé. „Pokud v Holešíně stihneme práce v termínu, tak to bude nejrychleji dokončená stavba v okrese. Trvala by pět týdnů,“ upozornil Bažant.

Úsilí silničářů vítá Lukáš Aujeský z Holešína. „Most už bylo potřeba opravit dávno. Dost hrozná byla i silnice,“ stěžoval si před časem.

Zchátralé mosty řeší i na Vyškovsku. „V současné době stavíme mosty v Milešovicích a u Kojátek. V prvním případě potrvají práce do konce května příštího roku. Na silnici u Kojátek jde o dva mosty. Tuto stavbu chceme dokončit v srpnu příštího roku,“ oznámil vedoucí vyškovské oblasti krajské správy a údržby silnic Richard Pokorný.

Dlouho plánovaná je oprava mostu v Sochorově ulici ve Vyškově. „Měl se podle původní studie přestavovat na dvoupolový kvůli zdvoukolejnění železniční tratě. Nová studie však počítá s kolejemi mimo most. Rekonstrukci odložíme na příští rok,“ upřesnil.

Nejhorší případy

• most za Adamovem: dokončení 15. prosince, náklady 21,5 milionu korun

• Černá Hora: demolice v únoru 2018, nová stavba do listopadu 2018, náklady neznámé

• 2 mosty u Kojátek: dokončení léto 2018, náklady 42,5 milionu korun

• Rájec-Jestřebí: dokončení duben 2018, náklady 31,5 milionu korun