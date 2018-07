Zchátralé letní kino v Rájci-Jestřebí má nahradit přírodní amfiteátr

Rájec-Jestřebí - Letní kino v zámeckém parku lidé už léta nevyužívají. Rájecký amfiteátr chátrá. Zastupitelé rozhodli o zbourání stavby. Tu má nahradit nová. Památkáři s návrhem města souhlasí. Radní ještě musejí získat souhlas od Salmů.

Amfiteátr. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Za stavbu město zaplatí miliony korun. Stavbaři by mohli s pracemi začít do dvou let. „Nová stavba letního kina bude menší a hlavně z přírodních materiálů, jako je kámen nebo dřevo. Cílem je, aby zapadla do areálu zámeckého parku,“ uvedla starostka Romana Synakieviczová.

Letní kino o v posledních letech využívali místní organizátoři ke koncertům revivalové skupiny Distant Bells, hrající hudbu Pink Floyd. Letošní červnový koncert byl poslední. Důvodem není přestavba, ale vyčerpání organizátorů akce. „Věk nezastavíme. Je náročné čtyři dny koncert chystat a potom vše uklízet,“ uvedl za pořadatele Radan Liška.

Podle něj se zbořením kina většina obyvatel města souhlasí. „Park to doopravdy hyzdí,“ řekl Liška.

ADÉLA FORMANOVÁ