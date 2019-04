Přitom se nachází v parku nedalekého zámku. „Není to opravdu pěkný pohled. Areál se dlouhá léta rozpadá a z mého pohledu není moc bezpečný,“ řekla kastelánka státního zámku Jana Kopecká.

Areál je v majetku města a jeho zástupci už delší dobu uvažují o demolici starého zázemí a úpravě na přírodní amfiteátr. Stavba se nachází v zámeckém parku, který je památkově chráněný. Ráječtí se kromě památkářů musejí podle starostky Romany Synakieviczové domluvit i se zástupci šlechtického rodu Salmů. Těm zámek v minulosti patřil. Jejich restituční nároky nejsou stále vyřešeny. „Záměr jsme představili památkářům a souhlasí s ním. Jednali jsme i se zástupci Salmů, kterým se líbil, ale jednání ještě nejsou uzavřená. Kdy podáme žádost o stavební povolení, ještě v tuto chvíli nevím. Nyní vyjednáváme cenu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Tu předpokládám, že do měsíce budeme znát,“ uvedla starostka.

Nový areál má být menší a z přírodních materiálů. Beton nahradí kámen a dřevo. Ráječtí se inspirovali úpravou návsi ve Vlčnově na Zlínsku, kde se koná tradiční Jízda králů. „Areál bychom využívali přes přes léto pro různé kulturní akce a přes zimu by byl složený. Kapacita by byla šest set až osm set lidí,“ dodala Synakieviczová.

Samotná demolice má podle ní vyjít na zhruba milion korun. S následnou přestavbou amfiteátru odhadují zástupci města investici celkově na dvanáct milionů. „Za mě je to krok správným směrem. Areál letního kina jsme se dlouhodobě snažili pronajmout pořadatelům kulturních akcí, ale bezvýsledně. Od devadesátých let se tam konaly akce jen příležitostně. Vandalové ho postupně zničili tak, že jenom opravy by přišly na miliony, a to ve stávající podobě a také z hlediska zájmu lidí nemělo cenu. Přestavba na menší přírodní areál je rozumnější,“ řekl bývalý starosta Rájce-Jestřebí Pavel Perout.