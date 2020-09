V sobotu se v Blansku konají dvě velké akce. Nultý ročník akce Zažít Blansko jinak, která ovládne centrum okresního města. A také sportovní podnik Blanenská desítka. Ten pro změnu zabere část hlavního průtahu Blanskem na ulici Poříčí, kde budou závodit běžci, bruslaři i jezdci na koloběžkách. Řidiči musí proto počítat s řadou dopravních omezení. Některým místním se to nelíbí. „Super souběh dvou událostí, které zásadně omezí dopravu v Blansku. To se zas povedlo plánování,“ napsala na facebookové stránky města například Lenka Zaoralová.

Další v jednodenních uzavírkách problém nevidí a přijdou se na zmíněné akce bavit. Jako například Pavel Voráč z Blanska. „Objízdné trasy budou zajištěny. Pojďme si zasportovat, pobavit se, občerstvit se a přestaňme hledat problémy tam, kde pravděpodobně nebudou,“ uvedl muž.

Zažít Blansko jinak



- sobota od 10.00



- centrum Blanska bude bez automobilové dopravy



- ulice zaplní libují umělci, sportovci i náhodní kolemjdoucí



- na sousedské slavnosti bude připraveno zhruba padesát stanovišť

V centru Blanska budou uzavírky od desíti hodin ráno do osmi hodin večer. Týkají se náměstí Svobody, části ulice Seifertova před budovu ZUŠ Blansko a části Rožmitálovy ulice od náměstí Svobody po náměstí Republiky. „Objízdná trasa z ulice Seifertova povede přes Dolní Palavu, Úvoz a ulici Dvorská. Ulice Dolní Palava bude ve směru od centra až po křižovatku s ulicí Úvoz jednosměrná,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Dodala, že průjezd městem zůstane ve všech směrech po celou sobotu jak pro osobní tak pro městskou hromadnou dopravu zachován. Přesune se jen několik autobusových zastávek. Z náměstí Svobody se dočasně přemístí k restauraci U Štěpánků. Zastávky z náměstí Republiky a v ulici Seifertova pak na obousměrnou zastávku pod blanenským kinem.

Kvůli Blanenské desítce bude od šesti hodin ráno do šesti hodin večer uzavřená část ulice Poříčí. Zavřený bude úsek od křižovatky s ulicí Mlýnská až po odbočku na Ráječko. „Objízdná trasa povede po ulici Bezručova přes Horní Lhotu. Do Dolní Lhoty se řidiči dostanou přes Horní Lhotu a Spešov,“ upřesnila Komárková.

Pořadatele akce Zažít Blansko jinak inspirovala iniciativa Zažít město jinak, která vznikla v Praze, a kterou založil spolek Automat. „Lidé využívají prostor ve městě jinak než tradičním způsobem. Tím jsme se inspirovali. Naším cílem je oživení centra a posílení občanských aktivit a pospolitosti,“ uvedla za tým blanenských organizátorů ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

Podle vedoucího blanenského kina Jana Macha nejde o klasický festival, veletrh nebo farmářské trhy. Je to především sousedská slavnost. „Chceme, aby lidé přišli do centra města a zjistili, že se tady může dít něco zajímavého, představit aktivity, které lze ve městě dělat,“ řekl Mach.

V centru Blanska bude v sobotu od desíti hodin ráno do šesti do večera připraveno několik desítek stanovišť, kde místní přestaví své aktivity. Se širokým záběrem. Od tanečních a hudebních vystoupení, sport, gastronomii nebo volný čas až po různé workshopy. Na náměstí Svobody, Poduklí, v severní části náměstí republiky, v části Rožmitálově ulici nebo na blanenském zámku. Do akce se zapojí například blanenští skauti, Dům přírody Moravského krasu, mateřské centrum Paleček, Divadlo Kolárka, městská knihovna Blansko, galerie, Muzeum Blanenska a řada sportovní oddílů nebo i místních podnikatelů.