Zázemí v kotelně nebo garáž, kam se nevejde sanitka. Půjčí si na opravy základen

Jižní Morava – Boskovice na Blanensku, Hustopeče a Mikulov na Břeclavsku, Kyjov a Veselí nad Moravou na Hodonínsku, Bučovice a Slavkov na Vyškovsku i Šumná na Znojemsku. Osm záchranářských základen, které chce kraj obnovit díky úvěru od Evropské investiční banky. „Práce lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků je velmi náročná. Plně si zaslouží podmínky pro práci včetně zázemí základen, ze kterých každodenně vyjíždějí ke stovkám obyvatel se zdravotními potížemi,“ řekl ředitel jihomoravských záchranářů Milan Kusák.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Roman Dušek

Věří v dokončení všech zmíněných stanic nejpozději v roce 2022. Smlouvu na úvěr ve výši sedm set milionů korun má kraj s bankou podepsat do poloviny listopadu. „Rozhodli jsme se využít úvěrového financování, abychom posílili zdroje na investice v období ekonomického růstu. Kraj v současnosti bez problémů splácí závazky a letos ukončil splácení úvěru 1,2 miliardy korun přijatého v roce 2005,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Osm nových základen má vyjít na čtvrt miliardy korun. Jako první se má začít stavět v Hustopečích a Šumné, a to už na jaře příštího roku. „Současná budova sice disponuje garáží, ale rozměrově se nedá využít pro sanitní vůz, který je tak před základnou vystaven nepřízni počasí,“ poukázal na jeden z nedostatků stanice v Šumné vedoucí lékař záchranářů na Znojemsku Luděk Chloupek.

Podobnými neduhy trpí záchranáři v Hustopečích, kde základna vznikla přestavbou nemocniční kotelny. Místnostem chybí zateplení, izolace, při deštích navíc prší do garáže a v létě rozpálená plechová střecha vyžene teplotu uvnitř do enormních hodnot. „Na novou základnu čekáme mnoho let, takže budeme moc rádi, když se v březnu začne stavět,“ svěřil se vedoucí lékař hustopečské záchranky Ondřej Havlíček.

První dvě základny mají být hotové po dalších čtrnácti měsíci, tedy zhruba v květnu 2020. „Přibližně rok se připravují i stavby nových objektů v dalších šesti lokalitách. Stavby budou zahajované postupně tak, jakým způsobem se bude dařit zajistit projektovou a získat všechna potřebná povolení,“ nastínil ředitel krajských záchranářů. Nejnákladnější mají být základny v Boskovicích, Kyjově a Veselí nad Moravou.