Místní čeká v autech bezmála třítýdenní objížďka a pěší deset dní delší cesta do středu Blanska. „Jel jsem ráno autem k lékaři do Boskovic a musel přes Olešnou. Je to kus cesty. O uzavření přejezdu jsem nevěděl. Je ale pravda, že teď sleduji hlavně fotbal a ostatní věci moc ne,“ říká ve středu jeden z místních, který se představil jako Karel.

Příjmení zveřejnit nechtěl a podobně jako většina chodců, které Deník Rovnost na místě uzavřeného přejezdu oslovil, neměl dobrou náladu. „Provizorní přechod na konci nástupiště nechápu. Je to štreka, hlavně pro staré lidi. Nerozumím tomu, proč se nemohla udělat nějaká provizorní sklápěcí lávka blíž přejezdu, když je jedna z vlakových kolejí stejně odstavená. I když je tu dozor, tak si myslím, že si lidé budou po pár dnech zkracovat cestu přes staveniště,“ dodává muž.

Výluka linky 152

Cestující musejí v Blansku v následujících třech týdnech počítat také s výlukou autobusové linky 152. Ta od středy bude jezdit obousměrným odklonem přes křižovatku pod Svatou Kateřinou. Většina spojů vynechá zastávky Blansko, Svitavská, Brněnská, Synthon a rozvodna točna. Tyto zastávky včetně nové Blansko, Komenského budou obsluhovány vybranými spoji v pracovní dny závlekem do oblasti Starého Blanska.

Pěšky se do centra ve středu vypravil také další z místních Miloš Volavý. Podle jeho slov mu delší procházka po čase neuškodila. „Když se kácí les, létají třísky. Myslím, že se to těch pár dní dá vydržet, než se otevře nový podchod. Tak se holt lidi projdou o několik set metrů víc. Děti jsem ráno před cestou do školy na omezení upozornil s tím, že tam bude nějaký dozor, který je nasměruje. Vyrazily raději dřív,“ nedělá si z dočasného omezení hlavu.

V Blansku zrušili pokladnu. Jízdenky si koupí lidé ve vlaku

Nový podchod u bývalého přejezdu otevře Správa železnic 9. prosince. Bude čtyři metry široký a osmatřicet metrů dlouhý. Lemovaný výtahy až pro patnáct lidí. Každý z nosností 1 150 kilogramů a rozměrově navržený tak, aby se do kabiny případně vešla i nosítka záchranářů. Projekt se musel vypořádat s problémem spodní vody. Kvůli tomu je pochod umístěný ve speciální železobetonové konstrukci. Přijde na více než 183 milionů korun. V okolí dosavadní vlakové zastávky dojde k dalším zásadním úpravám. K zemi půjde původní objekt čekárny s pokladnou. Nahradí je nové parkoviště. V blízkosti podchodu, pod jednou konstrukcí zastřešení, se vybudují toalety a nový technologický domek. „Součástí stavby podchodu je i úprava přístupů na stávající nástupiště a jejich konců. Tak, aby měli pěší bezbariérový přístup,“ přibližuje úpravy mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Nový silniční most

A jak to vypadá se stavbou silničního mostu na Staré Blansko? „Na stavbě přemostění jsme dokončili betonáž předpolí na obou březích. V současné době zbývá na obou stranách ještě dokončit napojení mostní konstrukce na stávající vozovky a položení asfaltových vrstev. Budeme také dobetonovávat římsy na obou stranách, poté přijde na řadu také osazení zábradlí," informuje na webu města Blanska stavbyvedoucí firmy Metrostav DIZ Robert Škarecký.

Místní projekt s původním rozpočtem za více jak 264 milionů korun nazývají stavbou století. Má ulevit dopravě na průtahu městem. Tu komplikovala situace právě na železničním přejezdu na Staré Blansko. Tam kvůli hustému provozu na trati byly dlouhé minuty spuštěné závory a řidiči čekali v kolonách, které se táhly až na průtah. „Nepamatuji si, že bych tam někdy projel přes přejezd hned napoprvé. Většinou byly šraňky dole a pěkně jsem si tam počkal. Byly to nepříjemné i pro sanitky a hasiče. Nový most se mi moc líbí. Je to monument a ulehčí dopravě. Už aby se dodělal a byl průjezdný,“ dodává Miloš Volavý z Blanska. Dočkat by se měl 19. prosince.