Úsporná opatření se podle aktuálních informací v Boskovicích dotknou také provozu zimního stadionu. Ledová plocha tam bude v lednu a únoru. V březnu už zřejmě ne. Stejně jako příští podzim. „Led na zimním stadionu bude v lednu a únoru, aby se dohrály hokejové soutěže. Situace s cenami energií budeme sledovat. Uvidíme, jak se budou vyvíjet. Je možné, že se můžeme v průběhu roku dostat i pod zastropovanou částku, ale to se v tuto chvíli nedá garantovat. Příští podzim je každopádně s velkým otazníkem,“ sdělila boskovická starostka Jana Syrovátková.

Desítky milionů navíc za energie. Boskovice řeší, na co příští rok zbudou peníze

V uplynulých dnech už zástupci města vybrali dodavatele energií na příští rok pro městskou společnost Služby Boskovice. Energie bude za ceny reagující na vývoj na burzách a zároveň mají garanci zastropování od státu. Kryté lázně by podle starostky měly v Boskovicích zatím fungovat bez omezení.

Z rozpočtu město počítá s podporou městské společnosti Služby Boskovice, která zmíněná sportoviště provozuje, s částkou zhruba sedmnácti milionů korun. Z toho jen na energie za provoz zimního stadionu a lázní padne zhruba sedm milionů korun. „Zvýšení energií se samozřejmě odrazí i ve výši vstupného od příštího roku. Snažili jsme se ale vše vybalancovat tak, aby i tak bylo plavání, sauna a využívání zimního stadionu pro naše obyvatele dostupné,“ dodal boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Diskuze obnovena. Boskovičtí opět komentují na síti zprávy z města

Dosud za hodinu plavání v boskovických lázních platili dospělí návštěvníci sto korun. Studenti osmdesát, mládež sedmdesát a děti do šesti let čtyřicet korun. Od ledna si připlatí desítky korun navíc. „Základní vstupné pro dospělého do bazénu bez relaxační bude za hodinu 140 korun. Včetně vířivek a sauny pak 230 korun. Studenti zaplatí za hodinu plavání nově 110 korun, mládež 100 a děti do šesti let 60 korun,“ vyplývá z nového ceníku společnosti Služby Boskovice.

Podraží i veřejné bruslení. Dosud stálo o víkendech padesátikorunu za osobu, nyní přijde na osmdesát korun. Boskovičtí zvedají také pronájmy zmíněných sportovišť o několik tisíc korun. Například pronájem haly boskovického zimáku na pořádání koncertu nebo firemní akce včetně demontáže a montáže části mantinelů a bez úklidu stál letos třicet tisíc na den. Od ledna to bude o pět tisíc víc.