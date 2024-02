V dosavadní ordinaci, které přerušila provoz na Smetanově náměstí, zůstává v pracovní době alespoň zdravotní sestra. „Konec ordinace pana Stejskala mě velmi nepříjemně překvapil. Nikdo mě o tom jako pacienta neinformoval. Dozvěděl jsem se to až z papíru na dveřích, když jsem si šel pro neschopenku. Nakonec mě zachránila paní doktorka, co ordinuje u kostela. Změnu registrace zatím nezvažuju. Počkám měsíc a pak se uvidí. Doufám, že to té doby už bude fungovat v Adamově nový praktik,“ řekl Deníku adamovský rodák Martin Handl, který žije v sousedním Blansku.

„Je to na přechodnou dobu. Než se v Adamově otevře nová ordinace praktického lékaře. K tomu by mělo dojít zhruba za měsíc. Do té doby žádáme místní o trpělivost. Po dohodě je možné využít i adamovskou ordinaci paní doktorky Kuchařové. To by se ale mělo týkat především pacientů, pro které je dojezd mimo Adamov komplikovaný,“ sdělil adamovský starosta Roman Pilát.

Provizorní zdravotní péči se na obou místech už podařilo v šibeničním termínu úředníkům zajistit. A co lépe, v nejbližších týdnech by tam měli začít fungovat noví lékaři.

Podle zástupců kraje společnost Radima Stejskala přerušila poskytování služeb praktického lékaře na dobu jednoho roku. Tak jí to ukládá zákon. Jestli ještě někdy v rozsáhlém objektu, který vlastní, obnoví zdravotnickou činnost, je otázkou. Místní spekulují o tom, že tam po rekonstrukci možná budou byty.

V oznámení na vstupních dveřích stálo, že činnost se přerušuje z důvodu legislativního a personálního tlaku. „Před časem mi tam skončila paní doktorka. Dostal jsem se do personální nouze a časové tísně. Žádal jsem kraj o uznání odborného zástupce a pak ještě jednou. Neuznali mi ho, musel jsem proto přerušit činnost, jinak by mi hrozilo odebrání licence,“ řekl po přerušení provozu ordinace Deníku Radim Stejskal.

Do ní se snažil sehnat náhradu. Co bude dál, v tuto chvíli neví. „Popravdě v tuto chvíli nevím, jak to v Adamově celé dopadne. Je tam kvůli množství pacientů potřeba další lékař alespoň na tři dny v týdnu. Toho v současnosti nemám,“ dodal Stejskal.

Jednání o lékaři nebyla jednoduchá

Adamovský starosta Roman Pilát poznamenal, že jednání o novém lékaři nebyla jednoduchá. „Děkujeme všem dobrým lidem, kteří u všech jednání prakticky celý týden byli. Přichází pomalu doba, kdy existence lékařů na obcích nebude samozřejmostí,“ sdělil za vedení města Pilát.

Konec Stejskalovy ordinace nepříjemně zaskočil pacienty také v Těšanech na Brněnsku, kde žije zhruba třináct set lidí. Stejně jako v okolních obcích. Vedení Těšan zajistilo zdravotní péči dočasně v sousedních Křepicích, kam mohou místní i bez zdravotní dokumentace. Ta zůstává v Těšanech.

„Dost nás to zaskočilo. Alespoň jsme si mohli zažádat o léky. Máme možnost neodkladné péče v Křepicích, ale pro nás důchodce bez auta je to nedostupné. Jedině někoho požádat o odvoz nebo zavolat sanitku. Ale co cesta zpátky? Nikdy nevíte, jak dlouho se v ordinaci zdržíte. Zatím nepanikaříme a doufáme, že se vše vyřeší a ordinace v Těšanech bude zase fungovat,“ uvedla za manželský pár Hana Koutná z obce Moutnice.

Ve zdravotnickém zařízení v Těšanech je v provozu i lékárna. „A tady by mohlo hrozit, pokud by tu nefungoval prakticky lékař, že by mohla zaniknout. Z toho mají místní strach. Já jsem pracovala jako zdravotní sestra čtyřicet let v Brně. Ale toto, co se teď se zdravotnictvím děje, je neskutečné. Ústava nám zaručuje dostupnou zdravotní péčí. Přitom nejsou zubaři, pediatři," posteskla si žena.

Starosta Těšan Milan Strouhal v pondělí Deníku řekl, že do opuštěné ordinace začali okamžitě hledat náhradu. A podle posledních informací to vypadá velmi slibně. V obci na Brněnsku by za několik týdnů totiž měla v pronajatých obecních prostorách ordinovat nová praktická lékařka pro dospělé.

„Schválené krajem a pojišťovnou to máme. Vypsali jsme záměr o pronájmu obecních prostor. Ordinace, kde fungoval pan Stejskal, se vyklízí. Za dva týdny by nová paní doktorka mohla spustit registraci. V tuto chvíli zatím nevíme, na kolik dní v týdnu a v jaké časovém rozsahu to bude. Je to hodně čerstvé. Děláme ale všechno pro to, aby zdravotní péče zůstala u nás v obci zachována v co největším rozsahu,“ dodal Strouhal.