Zatmění měsíce fotografoval z rozhledny

Adamov /FOTOGALERIE/ – Unikátní snímky a zároveň adrenalinová výprava. Kvůli úplnému zatmění měsíce se adamovský fotograf Jan Klimeš v pátek po osmé večer v dešti šplhá na ochoz Alexandrovy rozhledny. Ta stojí na kopci Špičák nad údolím řeky Svitavy. Město Adamov i část nedalekého Brna jsou jako na dlani.

Další podobné zatmění bude podle astronomů až za 105 let. „Musel jsem zvolit kompromis. Běžně bych si nejspíš vybral nějakou architektonickou památku nebo přírodní scenérii, kde by zatmění vyniklo lépe. Ale každým dnem se nám narodí druhé dítě, tak musím být v dosahu domova. Na rozhlednu to mám kousek,“ usmívá se šestatřicetiletý muž na ochozu rozhledny.



Živí se v oboru informačních technologií a fotografování je jeho hobby. „Tento typ fotek dělám už několik let, takže techniku mám nacvičenou. Chce to ale přijít včas a být připravený. Každá maličkost může hrát roli. I když zatmění trvá dlouho, uteče rychle,“ říká fotograf a připravuje si fotoaparát se stativem.

Fotografovat začíná kolem půl deváté večer. Nedaleké ozářené Brno mu nevadí. Je však zataženo. Na obzoru řádí bouřka a šlehají blesky. „Stihl jsem západ slunce a nějaké blesky. Věřím tomu že se nebe protrhá a fotky zatmění nakonec vyjdou,“ neztrácí optimismus.



Na rozhledně fotografoval částečné zatmění měsíce už před třemi lety a jeho povedené snímky si prohlédlo několik tisíc čtenářů Blanenského deníku. Na rozhlednu dorazil před druhou hodinou ráno a ve čtvrt na tři začal fotit. Vydržel až do sedmi hodin do rána. „Na rozhledně jsem tehdy strávil celou noc, ale vůbec toho nelituji. Fotky se povedly. Jenom škoda že se mi nepodařilo zachytit fázi, kdy byl měsíc celý rudý. To byly nad údolím mraky," uzavírá fotograf.