Na lyžovačku do zahraničí by vyrazila ráda. Michaela Malíková z Hodonína se ale o letošní zimě možná spokojí jen s domácími sjezdovkami. „Nejsem ochotná kvůli cizině podstoupit povinný test na Covid-19. S rodinou máme rezervované hory v tuzemsku,“ řekla žena.

Správci jihomoravských areálů se shodují, že risknou zasněžování svahů i v případě prodloužení nejistoty ohledně podoby opatření v dalších týdnech. Připravený areál mají i v nejníže položené sjezdovce střední Evropy v Němčičkách na Břeclavsku. „Umělá hmota je na místě. Čekáme, zda nám vláda povolí rozjet lyžařskou školu. Je o ni zájem i letos. Snad zahájíme sezonu jako vždy o prvním prosincovém víkendu,“ uvedl správce areálu Jaroslav Stávek. V Němčičkách počítají s tím, že děti rozdělí do menších skupin.

Němčičky na Břeclavsku: Sjezdovka se pyšní umělým povrchem, sezonu by rádi zahájili tradičně o prvním prosincovém víkendu.



Hodonín u Kunštátu: Investovali do techniky upravující svah a dokončují novou servisní budovu, starý vlek má před sebou poslední sezonu.



Ski areál Olešnice: Zkušebně zasněžovali poprvé o víkendu, počkají ale na delší mrazy.



Skipark Filipov u Javorníka: Zasněžování svahu nechtějí uspěchat, minulou sezonu začínali kvůli nepřízni počasí až v lednu.



Klínek – Předklášteří na Brněnsku: Počkají až na první přírodní sníh.



Jihomoravské lyžařské areály zatím neohlásily zdražení skipasů a služeb.



Střediska v celé České republice mají zajišťovat například vyznačení rozestupů u pokladen a na nástupištích, dezinfekci vnitřních i vnějších prostorů, kontrolu šátků či roušek.

S prvními mrazy už v sobotu zkusili zasněžovat část sjezdovky ve Ski areálu Olešnice na Blanensku. „Děla jsou rozmístěná. Ať vláda vymyslí cokoli, v areálu to bude o ohleduplnosti lidí. I ve frontách na kotvu,“ předpověděl správce František Jílek.

Nehledě na rozhodnutí vlády začnou v případě trvalejších mrazů zasněžovat sjezdovku v lyžařském areálu Hodonín u Kunštátu na Blanensku. „I když je to sázka do loterie, nevyužití příhodných podmínek by se pak nemuselo vyplatit,“ zmínil vedoucí skiareálu Vlastimil Jílek.

V Hodoníně mají několik novinek, které lidem zlepší lyžování i služby. Dokončují novou budovu servisu a lépe vybavená bude půjčovna. „Kvalitu pisty udrží nový stroj na její úpravu, který snad na Moravě nemá obdoby. Máme i nová sněžná děla,“ vyzdvihl Jílek. Podle něj se lyžaři v Hodoníně naposledy svezou na pětatřicet let starém teleskopickém vleku. Příští rok ho vymění za moderní dvoukotvu, navíc plánují výstavbu dvousedačkové lanové dráhy s prodloužením hlavní sjezdovky.

Přípravy vrcholí i ve Skiparku Filipov u Javorníku na Hodonínsku. Tamní vedoucí Luboš Žák komplikovanou situaci odlehčil. „Svah teď rozdělujeme na jakousi šachovnici o patnácti čtverečních metrech,“ zavtipkoval s poukazem na jedno z vládních nařízení.

Vzápětí ale doplnil, že se s případnými preventivními omezeními určitě vypořádají. „S rozestupy u nás nebude problém. Máme připravené také informační cedule a na případné shlukování lidí dohlédnou i kamery,“ ubezpečil Žák.

Doufá, že se lyžaři u Javorníka sklouznou ještě letos. „Loni jsme kvůli počasí začínali až v lednu, sezona trvala pouhých jednadvacet dní,“ vzpomněl Žák.