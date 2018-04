Zápisy do škol: přibylo žádostí o odklad. Někdy to není nutné, říká ředitelka

Blanensko, Vyškovsko – V regionu začaly zápisy do prvních tříd. Některé městské školy hlásí nárůst žáků. Počty rostou i v menších obcích.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

V doprovodu starší sestry zamířila před několika dny do školy v Adamově na Blanensku dcera Miloše Volavého. Šla k zápisu do první třídy. „Moc se těšila a nadšení neopadlo ani ve škole. Slavnostně se oblékla. Je třeba říci, že ji ve školce na tento den dobře připravili. Domů přišla vyloženě natěšená a už si vybírá aktovku,“ řekl Volavý.

Do adamovské základní školy Ronovská dorazilo padesát dětí. „O odklad jich požádalo osm. V září chceme otevřít dvě třídy,“ informovala ředitelka školy Jana Burianová. Podle ní počet odkladů i nastupujících školáků je zhruba stejný jako v posledních letech.

Větší zájem naopak zaznamenali v základní škole v Drnovicích na Blanensku. Letošní zápis do prvních tříd naplánovali na devatenáctého dubna. „Už teď víme, že k zápisu přijde čtyřiadvacet dětí. Samozřejmě počítáme i s několika odklady,“ nastínila ředitelka Miroslava Brachová.

Ideální počet je podle ní dvacet žáků na třídu. „Rok od roku číslo roste. Ještě do předloňska nastupovalo šestnáct prvňáků. Dva poslední roky osmnáct,“ upřesnila.

Termíny zápisů a počty dětí

Počty předškoláků, kteří v dubnu půjdou k zápisu do prvních tříd základních škol:

• Blanensko: 1 240

• Vyškovsko: 1 081

• Jižní Morava: 13 706

Termíny zápisů:

• Blansko: 10. 4. ZŠ Erbenova, ZŠ Tomáše G. Masaryka od 14.00, 10. 4. – 11.4. ZŠ Salmova, ZŠ Dvorská od 14.00

• Vyškov: 10.4. všechny školy od 14:00

Za poslední čtyři roky přibylo žáků v Drnovicích z celkových osmapadesáti na devětaosmdesát. Spousta místních rodičů dříve dávala potomky do školy v nedalekém městysi Lysice. V Drnovicích v té době fungovaly spojené třídy poskládané z více ročníků. „Dnes už tomu tak není. Všichni drnovičtí míří do první třídy k nám. Také k nám chodí děti z Voděrad a Kunic,“ dodala Brachová.

Typickým příkladem malotřídky je škola v Cetkovicích na Blanensku. Tam k zápisu letos přišlo dvanáct předškoláků. V loňském roce jich bylo pouze pět. „Naší malotřídce stačí na provoz čtrnáct děti. V současnosti jich máme ve dvou třídách čtyřiadvacet,“ uvedla vedoucí školy Jana Kubínová. Narůst počtu letošních prvňáků přičítá Kubínová populační vlně.

Zápis v Základní škola Erbenova v Blansku čeká děti už v úterý. V posledních pěti letech se tam počet žáků vyšplhal z tří set dvaceti na pět set. „Na druhé straně přibývá i odkladů. Loni jsme jich měli asi deset. V některých případech to myslím není úplně nutné,“ upozornila ředitelka blanenské školy Simona Poláková.

Rostoucí počet dětí si vysvětluje zájmem rodičů o speciální výuku, která škola nabízí. „Například při výuce psaní používáme comenia script, v matematice pak Hejného metodu,“ nastínila Poláková.

Odkladů letos přibylo také v Rousínově na Vyškovsku. „Nepovažuji to za trend. Je to spíše ojedinělý jev. Letos počítáme s otevřením tří prvních tříd. K zápisu se dostavilo jednasedmdesát dětí. Je to dlouhodobě téměř neměnné. Jen loni byl výkyv. To jsme otevřeli jen dvě,“ sdělila zástupkyně ředitele Lucie Mikulčíková.

Ve Vyškově si rodiče s potomky mohou vybrat ze šesti základních škol. Ve všech se zápisy konají v úterý. Podle slov Karla Müllera z vyškovského odboru školství má k úterním zápisům dorazit téměř 250 předškoláků. „To je číslo z matriky. Je však možné, že jich bude více. Máme s tím zkušenost z předchozích let,“ dodal.

V Základní škole Purkyňova ve Vyškově letos chtějí otevřít tři první třídy. „Počítáme ovšem spíše se dvěma. Rodiče mají možnost si vybrat ze šesti škol. Na spádové oblasti se dnes již tolik nehraje,“ vysvětlil ředitel školy Luděk Höfer.