„Rybník je na moc pěkném místě. Bohužel má slabý přítok, který je také zanesený. Na dně je obrovská vrstva bahna, která kvalitě vody nepřidá. Jak se oteplí je to tam špatné. Nesvědčí to ani rybám,“ řekl blanenský rybář Jan Novotný.

O revír se stará blanenská rybářská organizace. Obec Podomí nechá letos rybník odbahnit. Dělníci udělají také novou výpust, lávku a upraví přítok. Z rybníka by mělo zmizet bezmála deset tisíc kubíků sedimentů. Nyní se vypouští a v sobotu bude výlov. „Odbahnění rybníka a další úpravy budou stát přes dva miliony sedm set tisíc korun. Po vypuštění se nechá vyschnout. V září se z celé plochy dna odbagruje a odveze asi půlmetrový nános bahna,“ uvedla starostka Podomí Kateřina Ševčíková.

Rozbory usazenin podle zástupců obce ukázaly, že neobsahují žádné škodlivé látky a je možné je uložit na zemědělskou půdu v okolí. Vhodnou lokalitu vytipovalo zemědělské družstvo Kojál Krásensko a obec oslovila majitele pozemků. „Odbahnění neděláme primárně kvůli tomu, aby se dalo v rybníku koupat. Rybník byl celkově zanedbaný a za ta dlouhá léta si prostě úpravy zasloužil,“ dodala Ševčíková.

Dva miliony pokryjí Podomští z dotací. O tři sta tisíc mají zažádáno ještě na kraji. Práce mají být hotové do konce letošního roku. Odbahnění se zanedlouho dočká i další revír pod správou blanenských rybářů. Jde o rybník v katastru obce Kuničky. Ten rybáři vypustili už na podzim. Práce mají trvat až do května. „Dělníci opraví stavidlo, hráz a z rybníka se také odbagruje bahno. Úpravy vyjdou přibližně na dva miliony korun. Část nákladů bychom chtěli pokrýt z dotací. Už teď to ale vypadá, že se vše prodraží. Bahna je v rybníku víc, než se čekalo,“ uvedla starostka obce Martina Filoušová. Oba rybníky patří obcím.

Kolem tří milionů korun stálo před několika lety odbahnění a oprava hráze Návesního rybníku v Ostrově u Macochy. Z komerčního revíru je nyní přírodní koupaliště a také čtvrtým rokem svazový rybářský revír. „Rybník, který patří obci, byl už značně zanesený. Byla potřeba také oprava hráze a protipovodňová opatření na potoce Lopač, který ho napájí. Po odbahnění se tam nemohly určitý čas nasazovat ani chytat ryby. Teď už rybník v létě funguje jako přírodní koupaliště. Ve zbývajících měsících zde lidé mohou rybařit,“ upřesnil starosta Ostrova u Macochy Ondřej Hudec.