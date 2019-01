Blanensko – S koncem října nastává i konec návštěvnické sezóny na mnohých zámcích na Blanensku. Otevřený i nadále zůstane čtyři dny v týdnu pouze zámek v Blansku. V zámcích Lysice a Rájec nad Svitavou se ale ještě rozhodli využít podzimní prázdniny ke speciálním prohlídkám. Dnes je tak poslední šance před zimní pauzou si lysický a rájecký zámek prohlédnout.

Zámek v Rájci nad Svitavou na rozloučenou svým návštěvníkům nabízí zámecké komnaty vyzdobené květinovým aranžmá s loveckou tématikou.

„Vystavujeme také historické klobouky a oděvy, jako například uniformy královských komoří vyšívané zlatem. Návštěvníci uvidí také nejrůznější zbraně, třeba soubojové pistole nebo lovecké i orientální zbraně," přiblížila kastelánka zámku Jana Kopecká s tím, že dnes je poslední možnost před zimní pauzou si zámek prohlédnout. „Zámek otevřeme zase až v dubnu. Jen skleníky už v únoru kvůli kaméliím," řekla.

Letos podle ní rájecký zámek navštívilo asi dvacet tisíc turistů. „Je to asi o čtyři tisíce méně než loni. Nepočítáme do toho ale návštěvníky zámeckého parku a svatebčany, což by bylo ještě o několik tisíc více," vysvětlila kastelánka s tím, že ubývá školních výletů. „Jezdí spíše středoškoláci. Děti ze základních škol ale zámek už tolik netáhne," dodala.

I v lysickém zámku si pro tyto dny připravili mimořádné prohlídky. „Zámek je otevřený od deseti do šestnácti hodin. Středou skončí letošní návštěvnická sezóna a současně také výstava historických hraček a her v dívčím pokoji," uvedla kastelánka lysického zámku Martina Medková Rudolfová.

Letos si podle ní lysický zámek přišlo prohlédnout více než čtyřiadvacet tisíc návštěvníků. „To je téměř o tisíc více než v loňském roce. V letošním roce plánujeme ještě otevření zámku o prvním adventním víkendu a tradiční vánoční prohlídky pětadvacátého a jednatřicátého prosince," dodala kastelánka.

Návštěvnická sezóna už pro letošek definitivně končí i v kunštátském zámku. „S touto sezónou jsme spokojení. Návštěvníků sice přišlo více jen o pár desítek než loni. Jsme ale rádi, že návštěvnost neklesla. Letos přišlo necelých sedm tisíc lidí," řekl kastelán tamního zámku Radim Štěpán.

Nová trasa

Do konce tohoto roku ale kunštátský zámek plánuje ještě tradiční adventní koncerty. „Ty budou na zámku každou adventní neděli od tří hodin odpoledne," uvedl kastelán s tím, že přes zimu čekají zámek také velké úpravy. „Příští rok totiž bude tématický, a to Rok pánů z Kunštátu. K té příležitosti zpřístupníme novou prohlídkovou trasu," řekl kastelán.

Sezónu už ukončili i na zámku v Letovicích. „Ačkoliv návštěvníků přišlo asi o deset procent méně než loni, jsme spokojení. Extrémně hodně návštěvníků přišlo teď v pondělí, což byl letošní poslední návštěvnický den. Burzy starožitností ale pokračují," řekl majitel zámku Bohumil Vavříček.

Do konce října je mimořádně otevřený zámek v Boskovicích. „Je to kvůli výstavě pohádkových kostýmů Zpátky do pohádky, která přilákala hodně turistů. Potom už budeme mít otevřeno vždy jen na akce," uvedla Michaela Zoubková z boskovického zámku s tím, že jej letos navštívilo necelých deset tisíc turistů.

Zavírat se na zimu určitě nechystá zámek v Blansku. „Budeme mít otevřeno vždy od úterý do pátku. Návštěvníků bylo letos více než loni, přišli se totiž podívat na nově opravený zámek. Letos chystáme ještě několik akcí, z nich největší bude Vítání svatého Martina, ale například také Hudba na blanenském zámku," řekla ředitelka Muzea Blansko sídlícího na zámku Eva Nečasová.