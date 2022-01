Dodal, že zámek před lety kupoval víceméně naslepo, jako milovník památek. Získal ho za dva miliony korun od hraběte Alexandra Kálnokyho, který ho předtím dostal zpět v restituci. „Vidíte, dneska si ta ty peníze člověk pomalu nekoupí ve městě ani garsonku. Zámek byl tehdy ve strašném stavu. Do jeho opravy jsem investoval hodně peněz, času a úsilí. Ale nelituji toho. Pro mě byla jeho záchrana nejkrásnějším životním obdobím,“ dodal starožitník.

Letovický zámek je na prodej. Naposledy měnil majitele v roce 2004

Zámek prodává včetně vybavení. Nabídkovou prodejní cenu komentovat nechtěl. Uvedl jen, že se pohybuje v řádu desítek milionů. Opravené prostory využívá pro komerční účely. Ubytování, společenské akce a výstavy.

Zámecký areál se rozkládá na bezmála dvouhektarové ploše. V nabídce pražská realitní kancelář Luxent popisuje komplex historických staveb jako zámeckou budovu se třemi křídly, hospodářským dvorem, zachovalými konírnami a jízdárnami. „K areálu patří i budova bývalého pivovaru a podzemní sklepní prostory. Vše je v dobrém stavu,“ stojí v inzerátu.

Na prodej je i pozemek v okolí zámku o velikosti bezmála osm tisíc metrů čtverečních a přístupová cesta. Podle makléřky zmíněné realitní kanceláře Pavly Kalousové je o podobné historické stavby na našem území zájem. Přitahují ale speciální skupinu klientů. „Ti si například chtějí splnit svůj sen nebo hledají nějakou nevšední věc. Letovický zámek je zasazený v nádherné krajině a je to úžasná monumentální stavba se spoustou jedinečných prvků. Nový majitel ji může využít jako rodinné nebo firemní sídlo,“ uvedla Kalousová.

Zámecký park koupilo město

Část zámeckých budov koupila už před lety letovická společnost K.T.S. - Montáže. Zámecký park o rozloze čtrnáct hektarů pak Vavříček v minulosti prodal městu za pět milionů korun. To ho mělo předtím dlouhodobě pronajatý za symbolickou jednu korunu a staralo se o údržbu. Je volně přístupný a Letovičtí ho postupně obnovují. Radnice v něm plánuje městský sad a další výsadbu. „O prodeji letovického zámku samozřejmě víme. Pro město je ale jeho využití nereálné. Navíc by to byla obrovská zátěž a bezedná studna na peníze. Každopádně pan Vavříček si zaslouží uznání, protože zámek zachránil. Byla to ruina,“ řekl letovický starosta Petr Novotný.

Na Blanensku je aktuálně k prodeji také další památka. Panský dvůr v centru Boskovic ze 17. století. Je však značně zchátralý. Velké plány na jeho kompletní rekonstrukci a rozšíření zatím neklaply. Majitel, společnost Pražská 5, v něm chtěla vybudovat polyfunkční objekt ubytovacího a konferenčního typu. S relaxačním, léčebným a restauračním provozem.

Čtyřkřídlý komplex na více než půlhektarovém pozemku, který je zčásti využívaný pro komerční pronájmy, je na prodej. „Zároveň je ale ve hře i varianta, že najdeme silného investora, který se k nám přípojí a tento zajímavý komplex v historickém centru města společně probudíme k životu. Má velký potenciál. Pro město samotné i region. Nějaká jednání už proběhla,“ řekl Deníku Rovnost jednatel zmíněné společnosti Luděk Řehoř. Připustil, že investice do zchátralého objektu bude značná. Hovořil minimálně o částce sto milionů korun.

Historie letovického zámku

Původně se mělo jednat o dřevěnou tvrz stojící na ostrohu nad Trstenickou stezkou, která spojovala Čechy a Moravu. Ve druhé polovině 13. století byla přestavěna na hrad. Ten je písemně doložený až v roce 1360.

V roce 1424 hrad dobyli a zničili husité. Ve druhé polovině 15. století se dočkal pozdně gotické přestavby. V roce 1645 ho dobyli Švédové. Koncem 17. století dochází k přestavbě jádra hradu na raně barokní zámek.

V roce 1820 se majitelem letovického panství a zámku stává rodina Kálnoky z Köröspataku a po dalších stavebních úpravách získává historický objekt současnou podobu. Zámek patřil rodu Kálnoky až do roku 1945.

Po druhé světové válce získalo zámek město Letovice. V areálu fungoval internát a mělo tam zázemí několik tříd střední školy. Později dostal historický areál zpět v restituci hrabě Alexandr Kálnoky. Ten ho v roce 2004 prodal boskovickému starožitníkovi Bohumilu Vavříčkovi za dva miliony korun. Objekt byl tehdy v dezolátním stavu.