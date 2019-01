Borotín - Ústav sociální péče, sklad bot, natáčení Tankového praporu či seriálu Četnické humoresky. To všechno pamatuje zámek z osmnáctého století, který tvoří dominantu Borotína.

Zámek v Borotíně. | Foto: archiv

Tato památka však už dlouhé roky chátrá. Majitelé se zámek marně pokoušejí prodat. Teď však možná zámku přece jen svitla naděje. „Zámek je stále v prodeji, momentálně se o něj zajímají tři lidé,“ uvedla realitní makléřka Ivana Zapletalová, která prodej zámku zprostředkovává. Dodala, že však není jisté, jestli si ho někdo ze zájemců nakonec koupí.

Pavel Dyr, jeden z majitelů borotínského panství, vidí prodej zámku optimisticky. „Vypadá to nyní nadějně, pár zájemců se prý ozvalo,“ uvedl.

Dvoupatrový zámek se čtyřiadvaceti místnostmi vlastní dohromady osm spolumajitelů. Ti ho nabízejí k prodeji už zhruba devět let. Dyr, který je vlastníkem jedné poloviny stavby, by byl nejraději, kdyby v zámku zůstal ústav sociální péče, který tam měl sídlozel od roku 1963 do roku 2000. „Bylo to i přání mé maminky, která se na zámku, stejně jako já, narodila. Bohužel to nešlo, ústav se musel přestěhovat. Velkou roli v tom tenkrát hrálo lobby stavařů,“ přiblížil Dyr s tím, že by byl rád, aby borotínský zámek sloužil jako zařízení pro sociální účely. „Mohl by tam být třeba domov důchodců,“ upřesnil svoji představu Dyr.

Chátrající zámek by rád viděl v rukou nového majitele i starosta obce Zdeněk Toul. „Je mi celkem jedno, co v zámku bude, hlavně aby se z něj nestala třeba věznice. Důležité je, aby se budovy někdo ujal a dal ji do pořádku, jinak za pár let spadne,“ uvedl. Vysvětlil, že zámek, o který se dlouhá léta nikdo nestaral, by potřeboval opravit například střechu, zanedbaný je i zámecký park. „Ve střeše jsou díry po odpadnutých taškách, takže pokud se o zámek nikdo nepostará, střecha se začne propadat. Také zámecký park by potřeboval upravit. Je úplně zarostlý a jsou v něm stromy, které by bylo potřeba z důvodu bezpečnosti pokácet,“ popsal Toul. „Na zámku je celkově hodně práce a jako starosta obce bych byl samozřejmě rád, kdyby památka, která Borotínu dominuje, vypadala hezky,“ dodal.

V blízkosti zámku se nachází také arboretum. To v restituci rovněž získal dědic původního majitele, který jej však nakonec opustil a arboretum potkal podobný osud jako borotínský zámek. Nakonec se ho však ujal jeho současný majitel a zároveň i majitel přilehlého zahradnictví, František Chlup. „Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby měl zámek majitele, který by se o něj postaral. Zanedbaná je jak samotná stavba, tak zámecký park a v podstatě to hyzdí obec,“ uvedl.

ILONA DOBROVOLNÁ