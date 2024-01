/FOTO, VIDEO/ Šestadvacet milionů korun. Přibližně tolik stála nedávná rekonstrukce střechy na hlavní budově státního zámku Rájec nad Svitavou na Blanensku. Byla rozdělená do tří etap. Nyní začíná obnova střech také na zbývajících křídlech historické památky. Má stát přes šestnáct milionů korun a trvat osmnáct měsíců.

Na zámku v Rájci opraví střechy křídel. Plánují zpřístupnění nových prostor. | Video: Deník/Jan Charvát

Podle rájecké kastelánky Zdeňky Kalové je velká část původních střešních krovů z osmnáctého století v dobré stavu a vymění se jich jen menší část. „Vyměnit se musí laťování a střešní krytina, která je tady ze čtyřicátých let minulého století. Budou se repasovat a měnit kulatá okna, oplechování a komíny,“ sdělila v pátek Deníku Kalová.

Do parády si dělníci vezmou jižní křídlo včetně zámecké kaple. Dřív v něm byly byty a kanceláře, kam si zaměstnanci zámku chodili pro výplaty. Z té doby se zachoval i trezor z devatenáctého století. Na konci křídla bydlel správce zámku a byly lepší hostinské pokoje. V severním křídle pak dříve fungovala truhlárna, zámecká kuchyně a bydlel kuchyňský personál.

Z bývalé konírny je dnes zámecký bufet. „V tomto zámeckém křídle historicky stála i prádelna, ze které se dochoval kotel pro vyvařování prádla. A kočárovna. Tu později šlechtický rod Salmů využíval jako garáže. Dále je tam ještě historický holubník z devatenáctého století, který je už ale prázdný,“ upřesnila využití historických prostor rájecká kastelánka.

Pod střešními krytinami a na půdách se často nacházejí zajímavé věci i s historickou hodnotou. Podobné překvapení ale Zdeňka Kalová příliš nečeká. „Co je na těchto půdách plus mínus víme. Máme tam dvoje secesní kamna, které chtějí památkáři v budoucnu restaurovat, ale pak se mají převést na zámek v Janovicích. Co nás snad jako jediné může překvapit, jsou prostory nad kaplí. Uvidíme, co tam najdeme,“ dodala.

Rozšířili prohlídkové trasy

Díky opravené střeše na hlavní budově mohli Ráječtí u uplynulé sezoně rozšířit prohlídkové trasy o nové prostory. Ročně vypisují asi pět několikahodinových speciálních prohlídek.

Ty zahrnují i návštěvu podkrovních prostor a zámecké věžičky, vše zakončené procházkou zámeckou zahradou. „O tyto prohlídky je velký zájem a bývají vyprodané. Po obnově střech ve zbývajících částech zámku počítáme se zpřístupněním dalších nových prostor,“ dodala Zdeňka Kalová s tím, že rájecký zámek navštíví ročně zhruba pětadvacet tisíc turistů.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Bezmála osm tisíc lidí si pak na toto turisticky atraktivní místo najde cestu při tradiční březnové výstavě kamélií. Tamní jedinečná sbírka totiž nemá na území naší republiky konkurenci.