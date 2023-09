/FOTO/ Lahodící podívanou slibují úpravy zahrady na zámku v Lysicích na Blanensku. Změny za 180 milionů korun budou dokončené na jaře. Nyní je ale možné vidět, jak práce postupují. Téměř hotová je už horní a střední část.

Osázené záhony, trávník, závlaha. Práce na zámecké zahradě v Lysicích finišují. | Foto: Se souhlasem Státního zámku Lysice

Zbývá dotáhnout některá místa v části zvané Kapucínka. Květinové záhony jsou osázené, trávník položený, nový zavlažovací systém v provozu. „Na místě je už také sochařská výzdoba, alegorie dvanácti měsíců. Vedle soch se bude na zdi umisťovat další část treláží pro popínavé růže,“ informovali Lysičtí na sociální sítí.

Podle kastelánky Martiny Rudolfové se v těchto dnech intenzivně pracuje také na spodním patře rozsáhlé zámecké zahrady, kde se dokončuje lemování záhonů, mlatové cesty a připravuje se pokládka trávníku.

Víkend v Blansku a okolí. Lysický zámek se rozzáří oranžovou barvou

„Včelín už má obnovené veškeré dřevěné části, zůstává pouze pokrytí střechy. Tento měsíc se ještě obnoví fasády a střechy východního křídla předzámčí směrem do zahrady, tak aby mohly být veškeré úpravy dokončeny,“ uvedla Rudolfová.

Nový kabát má nyní také areál zámeckého zahradnictví. Jsou tam vyměněná okna, střecha, nové rozvody, omítky, sklepy a skladovací prostory. Náklady na provoz tak budou o poznání nižší. Výrazně prokoukla i unikátní fíkovna s posuvnou střechou.

Na zámcích v Rájci a Lysicích je smutno. Zemřel dvorní zahradník Evžen Kopecký

První turisté se do obnovené zahrady podívají příští rok na jaře. Do dubna by pak Lysičtí chtěli stihnout ještě generální opravu střech ve všech zámeckých křídlech. Má přijít na dvacet milionů korun.

Zdroj: Deník/Jan Charvát