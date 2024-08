Poukázala, že turisté nepřijedou jen kvůli zahradě ale zároveň část z nich navštíví i zámek. „Skvěle se to doplňuje. Zatím to vychází tak, že do zámku se podívalo dvacet tisíc návštěvníků a do zahrady čtyřicet tisíc," zmínila.

Lysický zámek hlásí rekordní návštěvnost. | Video: Deník/Jan Charvát

Rekonstrukce lysické zámecké zahrady trvala více než dva roky a vrátila zahradě podobu z konce devatenáctého století. Deník obnovu podrobně mapoval. „Jsme tu s manželkou poprvé a moc se nám zahrada líbí. Já jsem archivář, tak jsem se díval, jak zahrada vypadala v roce 1835 a současné provedení je velmi věrné. Jeli jsme sem hlavně kvůli obnovené zahradě a kolonádě,“ uvedl jeden z návštěvníků památky Josef Voborný.

Do Lysic přijel s manželkou Klárou a malým synkem od Velké Bíteše. „O rekordní návštěvnosti v Lysicích jsme slyšeli, proto jsme vybrali všední den. Pro nás je to vítaný bonus, protože běžnou prohlídku s průvodcem bychom se synem nedali. Nevydrží stát v klidu a být potichu. Takto si zahradu projdeme vlastním tempem. Je tu nádherně. Mě se nejvíce líbí podloubí se sloupy pod kolonádou a květiny v zahradě. Moc pěkně je upravená,“ dodala Klára Voborná.

V podobném duchu se obklopení zelení rozplývali také další turisté, které Deník v zámecké zahradě ve čtvrtek dopoledne oslovil.

Jitka Bednářová z Kuřimi na Brněnsku si tam udělala výlet s vnučkou Sofií. „Zahrada je skvělá. Je to nejlepší zámek v Česku. Byla jsou už na několika, s rodiči dost cestujeme, ale Lysice se mi líbí nejvíc,“ hlásila dívka.

A její babička? „Viděla jsem fotky zahrady na sociální síti a tak jsme si udělaly dámskou jízdu s vnučkou. Jsem nadšená. Už samotné fotky byly nádherné, ale skutečnost to ještě o dost trumfla. Jsou tu fantastická zákoutí, tisíce květů, zeleň kam se člověk podívá. Obnova byla velmi nákladná, ale za mě to má parádní efekt a tato investice je na místě. O památky bychom se měli starat,“ dodala žena.

Lysický zámek hlásí rekordní návštěvnost. | Video: Deník/Jan Charvát

Dělníci na lysickém zámku ale s prací ještě neskončili. Aktuálně je v plném proudu generální oprava havarijního stavu zámecké střechy. Ta přijde zhruba na čtrnáct milionů korun. „Mění se především některé pozednice a krytina. Dožila břidlice, která už v roce 1903 byla z části druhotně použita. Na radě jsou i nové klempířské prvky a také obnova věže včetně fasády. Hotovo by mělo byt v květnu příštího roku,“ upřesnila rozsah prací Martina Rudolfová.